Už jen 2,5 měsíce zbývá do zahájení 19. ročníku festivalu Tomáškova a Novákova hudební Skuteč. Vstupenky jsou v prodeji a sedm různých koncertních prostor, (vedle Skutče festival hostuje také v Chrasti, Luži, Proseči a na Rychmburku v Předhradí) se pomalu zaplňuje.

Skutečský festival se blíží | Foto: Město Skuteč

Program aktuálního ročníku reflektuje dvě skutečnosti. Tou první jsou výročí obou hudebních skladatelů, které festival nese ve svém názvu. V případě V. J. Tomáška si na koncertě 21. dubna připomeneme už 250 let od jeho narození, u V. Nováka půjde o 75 let od jeho úmrtí a na jeho dílo vzpomeneme na koncertě v muzeu (v domě, kde žil) 21. března. Neopomíná však ani dvousté výročí narození B. Smetany a to, že rok 2024 je Rokem české hudby.

„Vše nasvědčuje tomu, že se lidé začínají ke kultuře vracet, což považuji v dnešní době za obzvlášť potřebnou změnu. Vždyť co by byl život bez hudby, bez kultury? Věříme, že 20. ročník v roce 2025 budeme moci oslavit bohatším programem s řadou jedinečných koncertů a představení,“ komentoval současnou situaci Jaroslav Hetfleiš, starosta města Skuteč, které je pořadatelem festivalu.

Největší kulturně společenská akce ve Skutči začne v neděli 17. března koncertem Václava Hudečka a souboru Musici Boemi a zdobí ho takové tituly jako Vivaldiho Čtvero ročních dob nebo Mozartova Malá noční hudba.

K nejoblíbenějším součástem programu patří tradičně opereta. Zájmu nakupujících se těší Podskalák – lidová opereta s evergreeny Karla Hašlera. Milovníci klasického tance si přijdou na své při Kytici – baletním provedení slavné Erbenovy sbírky s hudbou Ondřeje Brouska v provedení Komorního baletu Praha.

Hojně navštěvované bývají i koncerty v kostelech. Plno bývá pravidelně v Proseči, kde letos v tamním evangelickém kostele přivítáme vokální soubor Ensemble Frizzante s Valérií Zawadskou. V chrasteckém kostele tradičně vystoupí pěvecké sbory Rubeš a Slavoj. Jejich nově připravený program se zaměřil na filmovou hudbu. Dva ze členů CouCou Tria – Radka Rubešová a Michal Svoboda zavítají do skutečského kostela s pořadem Francouzské epigrafy. Rodačka ze Skutečska – úspěšnou mezzosopranistku Jolanu Slavíkovou s doprovodem harfy uslyšíme v poutním kostele Na Chlumku v Luži. Seskupení tří žen – Musica Dolce Vita následně provede koncertní program Hudba královen, na hradě Rychmburk v Předhradí.

Závěr programu 19. ročníku bude patřit opeře. V koncertním provedení árií z oper Rusalka a Prodaná nevěsta uslyšíme v neděli 12. května Terezu Mátlovou, Daniela Hůlku, Vladimíra Chmelu a další.