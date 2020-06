V pondělí 2. prosince 2019 jsme plni očekávání spustili předprodej vstupenek na XVII. ročník. Zájem byl obrovský. Za den se vyprodal závěrečný koncert 4TETu, po týdnu koncert v muzeu a postupně se k nim přidávaly další akce. To nás neskutečně posilovalo a vymýšleli jsme, jak festival ještě více zatraktivnit a návštěvníkům zpříjemnit. Když přípravy vrcholily, přišla krutá zpráva.

Od 10. března vláda zakázala akce nad 100 lidí. To znamenalo zrušení nejbližších akcí – zahajovacího koncertu a operety. O pár dnů později se to týkalo i koncertu v muzeu. Za zrušené koncerty a představení jsme začali vracet peníze s nadějí, že se uskuteční alespoň část programu. Jak čas plynul a vláda oznamovala nová a nová nařízení, bylo jasné, že se tak už nestane a festival kompletně celý zrušíme. Mezitím jsme jednali se všemi umělci. Zde je na místě všem poděkovat. Postavili se k tomu čelem a i s ohledem na podepsané smlouvy nepožadovali žádné finanční náhrady. Naopak nabízeli nové termíny. Díky tomu vám můžeme slíbit podobný, ne-li úplně stejný program, jaký byl připravený na letošní rok. Váš zájem nám potvrdil, že byl dobře sestaven. Navíc vás o něj nechceme připravit. Podařilo se vyjednat i odsunutí některých koncertů a představení, které jsme už měli domluvené na následující ročník. Takže si na další velká překvapení budete muset počkat na podzim roku 2021, kdy je odtajníme. Ale to předbíháme. Velké poděkování patří také partnerům a sponzorům.

I díky nim nebude festival v tak velké ztrátě. Největší část této ztráty tvoří propagace. Tištěné materiály (plakáty a brožury) sice nepoužijeme, ale jejich vzhled včetně loga a jména festivalu uvízl v podvědomí dalším potencionálním návštěvníkům. Ač má letošní ročník poněkud smutný konec, jedno pozitivum po sobě zanechal. Byl rekordní, co se tržeb týče. A to ještě před zahájením, kdy se očekává prodej i během jeho konání. Sice se teď zase všechny peníze vrací ke svým původním majitelům, ale věříme, že festivalu zachováte přízeň a za rok se společně ve zdraví sejdeme u neskutečných kulturních zážitků ve Skutči. Děkujeme také za povzbuzující vzkazy, které nám píšete i za spolupráci při vracení vstupného. Pokud ještě vstupenky máte, tak se nám ozvěte na e-mail kultura@skutec.cz nebo na telefon 731 557 422, kde se domluvíme na vrácení peněz. Závěrem dodám snad jen termín dalšího ročníku: 21. března - 16. května 2021.

Matěj Zelinka