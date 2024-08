Den začal již v 9 hodin, kdy se v Regionálním muzeu Skuteč otevřely brány pro tradiční Řemeslnou sobotu. Muzeum ožilo dovednostmi našich předků. Návštěvníci mohli na vlastní oči sledovat práci kameníka, ševce a kováře, kteří předváděli své řemeslo s pečlivostí a vášní.

Mnozí si užili komentované prohlídky, které nabídly hlubší pohled do historie a významu těchto řemesel. Děti si zase přišly na své v tvůrčích dílnách, kde si mohly vyzkoušet některé techniky a odnést si domů vlastní výtvor. Atmosféru doplnil malý jarmark, kde byly k mání nejen řemeslné výrobky, ale i různé dobroty, které lákaly k ochutnání.

Nedaleko odtud, v areálu Doupnice Radčice, se již od 8. hodiny ráno konalo setkání historických vozidel. Tento 39. ročník přilákal nejen milovníky starých strojů, ale i celé rodiny, které si užily pohled na nádherně zachovalé historické vozy. Výstava byla doplněna orientační jízdou a jízdou zručnosti, které ukázaly, že tyto veterány jsou stále v perfektní kondici. Vstupné bylo dobrovolné, což jistě přispělo k hojnému počtu návštěvníků.

Odpoledne se pozornost přesunula do parku před sportovní halou, kde se konal Skutečný festival vína. Od 14 hodin se tento park proměnil v "malou Moravu", kde své vína představilo 15 vinařství. Za doprovodu Cimbálové muziky Aleše Smutného se návštěvníci mohli ponořit do autentické atmosféry moravských vinic. Degustační sklenička, kterou si každý mohl zakoupit za symbolické vstupné, se stala vstupenkou do světa lahodných vín. Festival vyvrcholil večerní taneční zábavou, kde hrála kapela Ochranná známka, a park se roztančil v rytmu hudby.

Celý víkend byl pak na Palackého náměstí vyhrazen pro pouťové atrakce. Náměstí se zaplnilo kolotoči, houpačkami a stánky, které rozveselily nejen děti, ale i dospělé. I přes uzavření parkoviště kvůli této události, se návštěvníci bavili a užívali si atmosféru městské pouti.

Sobotní den ve Skutči byl nezapomenutelný a ukázal, jak bohatý a pestrý může být život v tomto malebném městě. Tradice, kultura a radost ze společně stráveného času se prolínaly celým dnem a vytvořily nezapomenutelné vzpomínky pro všechny, kdo se zúčastnili.

Následné nedělní odpoledne 18. srpna bylo ve Skutči ve znamení fotbalu. Na místním stadionu se uskutečnilo první domácí utkání nové sezóny, kdy FK Skuteč přivítal tým TJ Jiskra Litomyšl. Tato událost byla o to významnější, že se jednalo o premiéru domácího týmu v nové vyšší soutěži, krajském přeboru.

Ondřej Nevole