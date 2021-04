Ještě na Velký pátek a v sobotu se můžete zapojit do soutěže Naše Velikonoce. Stačí tvořit a fotit.

Stáňiny jidášky. | Foto: archiv Sokola Slatiňany

Sokol Slatiňany pořádá pro své členy i nečleny velikonoční soutěž Naše Velikonoce. Nakreslete kraslici, vajíčko, upleťte pomlázku či košík, namalujte výkres o začínajícím jaru, nebo složte jarní básničku. Svůj velikonoční výtvor s jarním nádechem vyfotografujte a pošlete na odkaz https://cloud.formanislatinany.cz/s/KHw2fFGNpwCPEDL.

Do textu nezapomeňte prosím napsat své jméno a věk. To vše odešlete nejpozději do 3. 4. 2021. A potom jen čekejte. Všechny výtvory budou ohodnoceny a ty nejlepší odměníme.

Ze zaslaných fotografií vytvoříme nástěnku v naší sokolovně, která tam bude vidět po celý rok.