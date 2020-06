Mnozí z nich se proměnili v opravdu zručné řemeslníky a v domácích podmínkách vlastnoručně vyráběli nejrůznější předměty ze dřeva, kovu, papíru, plastů či textilu. Návrat „deváťáků“ zpět do lavic však současně znamenal uzávěrku pro přihlášení prací – z téměř stovky zaslaných příspěvků jich podmínky splnilo 77.

V současné době je na základě zaslaných fotografií hodnotí odborná porota a do 15. června nejlepší artefakty může vybírat také veřejnost na facebookovém profilu Technohrátek. Autoři vítězných příspěvků obdrží například poukázky na elektrotechnické zboží, akupřístroje, knihy a společenské hry.

Starší kolo přestavěné na funkční motokolo, zbrusu nová kytara, multifunkční lampa desetkrát účinnější než dálkové světlomety automobilu, zrenovovaný pluh, speciální naviják na stahování pokácených stromů, soustruh na dřevo nebo nýtovačka řetězu – to jsou jen některé z výrobků, jimiž se prezentovali studenti středních odborných škol. Činili se však také žáci základních škol, jejichž díla jsou rozdělena do kategorií pro 6. a 7. třídy, resp. 8. a 9. třídy. Na Facebooku momentálně bodují především práce „deváťáků“ – maska komiksového démona Venoma a rámečky do včelích úlů, ale úctyhodné artefakty vytvořili také „šesťáci“: nabíječku z tužkových baterií na mobil, funkční monitor, gyroskop, zvýšené dřevěné truhlíky na zeleninu, andělská křídla z papíru či domácí kváskový chléb.

Do soutěže „Řemeslo doma“ se zapojili žáci z jedenácti středních odborných a patnácti základních škol Pardubického kraje.

V přehledných obrázkových galeriích na facebookovém profilu Technohrátek může veřejnost podpořit kterýkoliv z příspěvků až do pondělí 15. června (https://www.facebook.com/TECHNOhratky).

Vladimír Zemánek