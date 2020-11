Spolek absolventů a přátel zemědělské školy v Chrudimi založený v roce 1897 je výjimečným spolkem při střední škole, který stále aktivně pracuje a snaží se šířit dobré jméno školy i města. Svojí činností nepodporuje jen zájmy střední zemědělské školy, ale i zároveň rozvíjí svoji vlastní činnost především v oblasti zemědělství a ochrany krajiny formou seminářů a besed. Od roku 2017 spolek rozšířil a povýšil svoji působnost až na mezinárodní spolupráci, a to díky Domu zahraniční spolupráce v rámci programu ERASMUS+ v oblasti vzdělávání dospělých. Tímto počinem výbor spolku usiluje o prohloubení specializací a odborných kompetencí vlastních aktivních členů. První projekt s názvem „Zemědělství jako nositel tradic a základ kvalitní výživy“ byl realizován ve španělské Andalusii a byl zaměřen na možnosti podpory drobných chovatelů a problematiku marketingových strategií prodeje kvalitních regionálních zemědělských produktů.

V letošním roce spolek získal finanční podporu pro realizaci dalších dvou projektů.

Téma projektu „Chraňme vodu“ v rámci programu KA 204 Strategická partnerství vzešlo s dlouhodobého globálního problému ochrany vody v návaznosti na globální oteplování. Do projektu jsou kromě spolku zapojeny další tři partnerské země Španělsko (Magenta Consultoría Projects), Portugalsko (EduPlus) a Bulharsko (European Center for Quality), a to především díky své geografické poloze. Navíc tyto partneři se v určitých částech svých zemí s nedostatkem vody potýkají a byly již nuceni přijmout určitá opatření pro ochranu vody a její hospodárné využívání. Každá země si vybrala své specifické téma pro řešení projektových úkolů a na toto téma připraví odborný vzdělávací program. Bulharsko se bude zabývat problematikou hospodaření a ochrany vody v oblasti rostlinné produkce, Portugalsko v živočišné produkci, Španělsko se zaměří na alternativní zdroje energie a hospodaření s vodou při pěstování energetických plodin. My jako Česká republika připravíme vzdělávací aktivity k tématu zadržování vody v krajině a její hospodárné využívání. Všichni účastníci projektu se budou následně podílet na plnění výstupů projektu, tj. šířit poznatky formou vzdělávacího semináře, připraví studijní materiály apod.

Druhý projekt v oblasti podpory KA104 Mobility pracovníků, s názvem „Prohloubení odborných znalostí členů spolku“ se bude realizovat ve dvou hostitelských zemích ve Španělsku a Irsku. Vybraní členové spolku si prohloubí své odborné dovednosti formou týdenní stáže ve španělských firmách zaměřených především na ovocnářskou a zelinářskou produkci a farmách v Irsku, které budou přínosem v oblasti živočišné výroby se zaměřením na mléčnou produkci a následné zpracování mléka. Výsledkem celého projektu bude ucelený výukový program, tzv. “Fiktivní farma“. Ve vzdělávání dospělých takovýto komplexní program chybí a po ukončení projektu bude uveden ve vzdělávací nabídce spolku zdarma.

Ing. Ludmila Kabelová a Ing. Michaela Vachunová