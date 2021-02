Snažíme se však ze zlého vytěžit to dobré. Využíváme získaného času a prostoru pro spuštění novinky. Seniorům přinese vzpruhu po náročném covidovém období, nám připraví zajímavé výzvy a handicapovaným pomůže získat práci.

Vizí projektu sociálního podniku je vytvářet přátelské pracovní prostředí pro osoby znevýhodněné na trhu práce a přinášet seniorům sortiment kvalitních pobytů v lázních a jiných ozdravných pobytů. S ohledem na jejich specifické potřeby, zdravotní stav a finanční možnosti. Senioři se tak můžou těšit na zájezdy nejen po Čechách a Moravě, ale také na Slovensko.

Specifický tak bude projekt Hurá do lázní tím, že zajistí seniorovi jistotu a bezpečí při “výpravě”, na kterou by se jinak sám nevydal. Vypravovat budeme autobusy se zdravotníky, animátory a průvodci, kteří budou živoucím zázemím seniora, jež se rozhodne vyjet do neznámého prostředí i přes své zdravotní omezení, vysoký věk nebo neznalost místa. V plánu máme zajistit vedle procedur také program, jehož cílem bude seznámit naše seniory s místní kulturou, přírodou, pobavit se a potkat nové kamarády.

Covidová situace letos ovlivní i způsob rezervace výletů po Česku

Už teď se těšíme, až budeme moci opět roztočit kola autobusů a vyrazit na tradiční výlety po naší vlasti. Rezervace destinací jednotlivými výletníky budou probíhat jako každý rok od 1. 4. 2021.

Vzhledem k situaci kolem C-19 bude možné rezervovat pouze destinaci bez termínu s tím, že datum cesty bude nahlášenému výletníkovi upřesněno 14-21 dní před výletem. Hned, jak se pracovníci spolku ujistí, že je možné v daném termínu vyrazit.

Plánována je realizace výletů z Prahy, Brna, Vysočiny, Hradce Králové a Pardubického kraje.

V případě, že nebude možné výlety se seniory letos uskutečnit, rádi bychom alespoň vypravili naši Hurá skupinku umělců pod okna domovů seniorů v okolí. Z bezpečné vzdálenosti by přinesli radost několika veselými písničkami a radostným povídáním.

Vzdělávací a kulturní program přesouváme dočasně do online prostoru

– přednášky a promítání

– workshopy

– tréninky paměti

– arteterapie

– kurzy práce s PC

– kurzy mediální gramotnosti

Vše, na co byli dosud naši senioři zvyklí, přesouváme až do září z centra Hurá proStory na internet. Hledali jsme způsob, jak je o toto vyžití nepřipravit a zjistili jsme, že online prostředí není velké části seniorů vzdálené a tuto možnost uvítají. Máme už za sebou zkušenosti například z předvánočního tvoření adventní dekorace, do které se v jediný den zapojilo sedm desítek seniorů. S našimi instruktory, z pohodlí svého domova, si u monitoru svého počítače vyráběli například adventní věnec a ozdoby z materiálu, který jsme za přísných bezpečnostních podmínek každému doručili.

Díky této dobré zkušenosti jsme se rozhodli přesunout naše aktivity do online prostředí a být tak alespoň částečně společníky těch, které v této době tolik trápí samota a nuda.

Senior festival po loňské přestávce bude!

Alespoň tomu nepřestáváme věřit a organizujeme už teď autobusové svozy z Prahy, Vysočiny, Hradce Králové a Pardubického kraje. Termín jsme se pokoušeli najít takový, aby ho s co největší pravděpodobností neohrozila případná další vlna epidemie. Senior festival 2021 je tak naplánovaný na 25. 6. – 26. 6.2021.

V plánu jsou pro tento rok i další kulturní akce, na které byli naši senioři zvyklí v centru každý první čtvrtek v měsíci. Přesouvají se letos do areálu letního kina v ulici Lázeňská v Chrudimi, nedaleko centra Hurá proStory, a to od dubna tohoto roku, pokud epidemická situace umožní alespoň setkávání pod širým nebem.

V dalších městech budu akce organizovány v závislosti na situaci s C-19. Rádi bychom uskutečnili kulturní setkání v Brně, Praze a dalších městech, jako je Hlinsko v Čechách, Borová u Poličky, v Lanškrouně a jiných.

I letos je plánováno zapojení orchestru spolku Retro Band, a to právě do programu těchto připravovaných akcí.

S Hurá Televizí vyženeme samotu z bytů i stavení

V březnu spolek zahajuje pravidelné vysílání Hurá TV. A to každý pátek od 08:00 na adrese www.huranavylet.cz/tv

K seniorům se tak až do jejich domovů dostane možnost si zacvičit, něco dobrého uvařit, poznat zajímavá místa z celého světa, něco si vyrobit nebo jenom poslechnout a zazpívat si písničku s hudebním hostem.

Program:

Hurá jóga

Hurá, my víme! – vzdělávací blok

Hurá vařečka – vaříme s chutí, zdravě a levně

Hurá, tvoříme! – workshopy s Kubou Skřepským

Hurá besedy – povídání „našich“ seniorů a jejich příběhy

Hurá za kulturou – přenosy z koncertů například České filharmonie anebo SOČR

Hurá za vámi! – komponovaný pořad Míry Novotného

Tomáš Martinek,

předseda spolku Hurá na Výlet!