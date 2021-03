Zastavme se ve shonu života a zavzpomínejme na to, jak před 30 lety vznikl Svaz diabetiků ve Slatiňanech.

Dne 9. 4. 1991 byla oficiálně založena, jako první v okrese Chrudim, naše organizace – Svaz diabetiků ve Slatiňanech. Na ustavující schůzi byl přijat program pod heslem „Pohybem za zdravím, dietou proti diabetu“. Na ustavující schůzi byl zvolen výbor ve složení: Kolková M. - předsedkyně, Gabrišová E. - hospodářka, Procházková J. - soc. referent, Roztočilová L. - revizor.

Naší první akcí se stala 11. června 1991 beseda pro naše členy. Přednášejícím byl MUDr. Tuhý, který hovořil o cukrovce a jejím léčení. Dále se ujala slova JUDr. Mikanová, která informovala členy o tom, jaké sociální výhody mohou lidé čerpat, pokud onemocní diabetem. Přednášející si přišlo poslechnout 41 členů. Dne 23. září 1991 přijal opět naše pozvání MUDr. Tuhý a tentokrát si pro nás připravil přednášku o stravování diabetiků a dodržování zásad diety. I na této přednášce byla vysoká účast, a to 40 členů.

30. listopadu téhož roku se naše členky paní Gabrišová a Procházková zúčastnily prvního sjezdu v Praze.

V prosinci, dne 7. 12., jsme uskutečnili první společný zájezd do Hlinska na vánoční výstavu betlémů. V tu dobu se na zájezd jelo skříňovou Avií pro 15 členů. Výlet se mohl uskutečnit díky pomoci JZD Lukavice. Ještě dne 11. prosince byla společná návštěva výstavy keramiky a fotografií, která se konala v zámku ve Slatiňanech.

Organizaci až do r. 2004, tedy 13 let, vedla paní Kolková, která z jejího čela odešla ze zdravotních důvodů. Poté se funkce předsedkyně ujala paní Slachová, která je její předsedkyní dodnes. V té době již naše organizace měla 117 členů. V roce 2020 jsme měli 197 členů a k 1. 1. 2021 již máme 212 členů. Patříme mezi největší organizace v rámci Pardubického kraje. Do našeho kraje spadají ještě organizace Pardubice 1 … se 41 členy, Pardubice 2 …. 31 členů, Žamberk ….. 30 členů, Ústí nad Orlicí … 24 členů a Lanškroun s 24 členy.

O naší činnosti si vedeme svojí podrobnou kroniku. Od založení organizace ji vedl pan Kolek, poté pokračovala paní Blažková a nyní paní Půlpánová.

Nejen naši organizaci, ale nás všechny, omezila pandemie. My přesto však nezahálíme. Připravujeme výstavu kronik a veškeré dokumentace o naší činnosti od doby založení.

V rámci České republiky pracuje celkem 57 pobočných spolků s počtem kolem 4 000. Naše „slatiňanská organizace“ se svým počtem členů může srovnávat s největšími spolky. Např. se spolky jako je Písek, Tábor, Plzeň, které mají kolem 200 členů.

O své činnost také pravidelně informujeme v Ozvěnách Slatiňan a často také v časopisu DiaStyl. Věříme, že po pandemii koronaviru se činnost opět rozběhne.

Na článku se podílela p. Slachová, Půlpánová a Blažková