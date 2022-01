Kaple na levé straně hráze je zasvěcena svatému Janu Nepomuckému a její stáří je odhadováno na 250 let. Nejstarší osídlení vycházející z nálezů v kulturní jámě je však datováno do období 3000 let před naším letopočtem.

Nad hrází lze vidět soutok Bylanky a Markovického potoka. Ideální místo pro rybník. Velký Dřenický rybník tu skutečně stával, avšak není známé datum jeho zrušení. Přímo pod hrází se nachází bohaté zdroje vody. Zbytky skruží skrývají vrt, jenž se po několik dní nedařilo uzavřít.

Miroslav Hovorka

Na vaše fotografie a texty se těšíme na e-mailu pavlina.roztocilova@denik.cz.