Procházka údolím řeky Chrudimky, kterému se říká Peklo, bavila i děti. Hledaly dřevěné sochy, které tuto stezku lemují.

Rozhledna Boika. | Foto: archiv čtenářky

Naučnou Keltskou stezku Železnými horami tvoří okruh dlouhý 9,5 km a celkem 20 zastavení s naučnými tabulemi. Trasa začíná v Nasavrkách před zámkem, po modré turistické značce míří od kostela dolů kolem přírodní památky Kaštanka do údolí řeky Chrudimky, kterému se tu lidově říká Peklo. Po zelené turistické značce vede přírodní rezervací Krkanka do obce Hradiště. Nejvýznamnější součástí stezky je prostor bývalého oppida, kde je umístěno 6 naučných tabulí zaměřených na poznatky získané zde při archeologickém průzkumu. Prostor archeologické rezervace bývalého oppida projdete po zelené a žluté turistické značce. Trasa se vrací zpět do Hradiště a pokračuje po modré turistické značce po silnici do obce České Lhotice a kolem rozhledny Boiky zpět do Nasavrk. Po cestě tak potkáte některé z místních zajímavostí: Kaštanku, Krkanku a Peklo, čerta a zvířátka vyřezané ze dřeva u jedné z chat v údolí, vodopád, rozhlednu Boiku a jen s malou zacházkou se můžete podívat také na hráz Křižanovické přehrady. Stezku vybudoval spolek Boii.