Čtenářka Deníku zve na zajímavý výlet do Vrchotových Janovic, kde můžete vstoupit do světa nezapomenutelné Sidonie Nádherné.

Konečně skončila doba koronaviru a zámky se otevřely. Pro turistu natěšeného během dlouhého půstu se tak opět otevřel svět. Zatím jen ten náš, menší, český, ovšem neméně krásný. Má první letošní cesta vedla do Vrchotových Janovic. Vrchotovy Janovice, zámek, při jehož vyslovení mi automaticky naskočí jméno Sidonie Nádherná. Poslední majitelka zámku, baronka, úžasná žena, která hodně četla, hodně cestovala, uměla hodně jazyků. Kdyby žila v naší době, studovala by a jistě by udělala velkou kariéru. Bohužel se narodila ve špatné době, v roce 1885. A zemřela poměrně mladá v roce 1950. Prožila bohatý život plný vzestupů i pádů. Dalo by se říct, že její život byl obrazem doby.