Ulice Františkov je začátkem dnešního dobrodružství, zde se rozloučíme s civilizací. V okamžiku, kdy přejedeme most se ocitáme na prahu jiného světa. Vstupujeme do Nesměřského údolí. Uvidíme malebné meandry říčky Oslavy. Cestou potkáme jen pár původních zemědělských usedlostí a rekreačních chat. První je samota u Šidlů. Tady se bude dětem líbit, protože můžou pozorovat dříve běžná hospodářská zvířata v přirozeném prostředí. Svoji pozornost získá nejen krásný jezdecký kůň, pasoucí se kravka, ale i stádo oveček, hejna hus a slepic.

Pokračujeme k dalšímu bývalému hospodářskému stavení zvané Nesměř. Odbočíme doleva a ujíždíme přes most k letnímu dětskému táboru. Pod Eliášovou myslivnou jsou v řece obrovské balvany, které jsou jako stvořené k lezení a přeskakování. Počítejte s náhradním oblečením. Jen ztěží svoje ratolesti vylákate na břeh. Po příjemné zastávce popojedeme asi 2 kilometry k Řihákovu mlýnu. Tento mlýn je jeden z mála, kde je stále v provozu historická vodou poháněná pila. Zde máme šanci zahlédnout v oboře stádo daňků s mláďaty. Lesní cestička nás povede do obce Oslava a dále asfaltová silnička k Panskému mlýnu. Jen pár metrů pojedeme po státní silnici směr Tasov. Hned za zatáčkou odbočíme vpravo s společně s řekou se vyhneme kopci. Jedeme po nové klikaté silničce. Okolí je dokonale posečeno a uklizeno. Projedeme kolem mlýnu rodiny Horkých. Už jen kousíček. Z dálky na kopci uvidíme zříceninu hradu Dub (Tassenberg) a pod ním je Holomkův mlýn, který je soukromým majetkem. Dále se dá pokračovat jen pěšinkou kolem splavu k lávce přes řeku. Je to nádherné zákoutí, které určitě stojí za návštěvu.

Naši malí cyklisté mají ujeto zhruba 11 kilometrů. Ja na našem uvážení, jakou zvolíme následující strategii. Musíme pečlivě zhodnotit své síly a počítat s tím, že do Meziříčí je to proti proudu, tudíž lehce do kopce. Jedna z možností je unavenému závodníkovi přivolat hodného dědečka, který dítě doveze domů autem, nebo se vrátit stejnou cestou, což bude dohromady asi 22 kilometrů. Pro zdatné výletníky je vhodná trasa přes Kamennou, Budišov, Hodov.