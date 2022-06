Zámek Žleby je velkolepé romantické sídlo rodu Auerspergů, ve kterém se dodnes nacházejí rozsáhlé sbírky zbraní, luxusního nábytku a originálních předmětů denní potřeby. Zámek návštěvníkům nabízí exkurs do každodenního života šlechty v 19. století. V červnu je otevřen denně (jen kromě pondělí), a to od 9 do 16 hodin.