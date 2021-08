Salvy a šermířské vystoupení na valech pardubického zámku doplní ve středu už od 14 hodin program pro rodiny s dětmi s ukázkami práce platnéře a mečíře či opičí dráhou pro „statečné rytíře“.

„Přijďte v oděvu současném nebo v kroji historickém a máte-li doma ručnici či pistoli doutnákovou, kolečkovou, křesadlovou aneb perkusní, vezměte ji s sebou. Vystřelíme salvu na počest 500 let od úmrtí pana Viléma z Pernštejna,“ vyzývá k účasti jeden z organizátorů, historik a správce sbírky zbraní Východočeského muzea Jan Tetřev. Střelci se ovšem musí předem nahlásit na e-mail tetrev@vcm.cz.

Střílení je letos součástí akcí připomínajících právě půl tisíciletí od úmrtí Viléma z Pernštejna. Podpořil ho proto i náměstek hejtmana Pardubického kraje Roman Línek: „Bez tohoto velmože původem z Moravy by nebylo takto krásného zámku ani rozvoje Pardubic. Právě díky němu vzpomínáme 500 let renesance ve východních Čechách. Při letošní akci na valech budou moct zejména děti a další zájemci trochu nahlédnout přímo do doby před 500 lety.“

Výroba rytíře i erbu

Program začíná ve 14 hodin v zámeckém parkánu. „Návštěvníci si prohlédnou ukázky práce platnéře a mečíře s možností obléknout si pod odborným dohledem ochrannou zbroj. Vezmou si také do ruky palné zbraně z 16. století a podívají se, jak vznikají kožené výrobky. Děti si vyrobí malého rytíře na koni, meče nebo vlastní erb. Pro statečné rytíře je připravena opičí dráha,“ zve ředitel Východočeského muzea Tomáš Libánek. Od 16 hodin zahraje dobová hudba Ritornello.

Střílení z děl, pušek i pistolí

V 17 hodin se program přesune k zámeckým kanonům na valech. „Puškař Miloš Skrbek se svými tovaryši předvede pušky a pistole, kterými se na pardubickém zámku a v jeho okolí bojovalo za válek Marie Terezie a Josefa II., za napoleonských válek, v neklidném roce 1848 a také za nešťastné války roku 1866,“ říká Jan Tetřev a pokračuje: „Následovat bude vystoupení šermířů ze skupiny Compagnia della Morte a nakonec historik František R. Václavík povypráví o tom, jak Pernštejnové stavěli svůj zámek.“ Program svými písničkami obohatí zpěvák René Josef.

Pětiletá tradice

Střílení se na valech koná popáté a je volně přístupné. Impulsem nové tradici byla vernisáž dvou replik pernštejnských varhanových děl. Pernštejnové na Pardubicích disponovali výzbrojí pro víc než tisíc mužů. Součástí jejich ohromné zbrojnice bylo také impozantní dělostřelectvo. Na zámku bylo v roce 1560 celkem 83 dělových hlavní, které byly namontovány na 39 lafetách. Impozantní artilerie na valech měla zřejmě především ukázat moc pánů z Pernštejna a jejich připravenost hájit jejich ohromný majetek.

Kateřina Procházková Skůpová

Ve fotogalerii se podívejte na předchozí ročníky střílení na valech.