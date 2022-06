OBRAZEM: Historické kočárky si daly sraz na vrchu s krásnými výhledy

Akce probíhá od 10:00 do 17:00. Děti do 15ti let mají o Keltském dni dětí do oppida vstup zdarma, dospělí zaplatí 160 Kč, studenti, senioři a držitelé karty ZTP mají vstupné za 130 Kč. Akce probíhá za podpory města Nasavrky, Mikroregionu Železné hory, který nám kromě finančního daru poskytne i skákací hrad, jež bude možné navštívit v prostoru před oppidem. Dále akci podpořil TJ Sokol Nasavrky, který má pro děti také připravené aktivity.

Kristýna Prokůpková