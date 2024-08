Jaké je to získat možnost vrátit se do rodného domu a žít v místě, které je člověku blízké a na které má hezké vzpomínky? Pan Miroslav bude v rámci procesu transformace Domova pod Kuňkou opouštět budovu zařízení v Rábech a vrátí se do domu, kde bydlel se svými rodiči a bratrem. Se svou rodinou žil pan Miroslav v domě v Heřmanově Městci, na který rád vzpomíná.

Miroslav je uživatelem sociální služby pro osoby se zdravotním postižením Domova pod Kuňkou v Rábech. Žije zde třetím rokem, stěhování do Ráb proběhlo po úmrtí jeho matky, kdy uživatel nemohl žít v domě sám.

Život s rodinou v Heřmanově Městci v jeho vzpomínkách:

V Rábech bydlím přes tři roky, bylo to pro mě něco nového, ale nebylo to těžké. Seznámil jsem se tady s Richardem, bydlíme spolu v bytě. Dříve jsem bydlel v domě v Heřmanově Městci s rodiči a bratrem. Pamatuji si, jak na zahradě děda sázel stromy.

Při poslední návštěvě jsem byl v Heřmanově Městci v obchodě, kde mě poznala paní prodavačka a říkala, že si pamatuje, jak jsem do obchodu chodil s mámou nakupovat. Vedle samoobsluhy u parku byl výkup jablek a tam jsme vždycky chodili s tátou. Táta jel s jablky, které prodal a za získané peníze jsem mohl jít na pouť na houpačky. To už je dlouhá doba.

Když jsem se byl v domě podívat teď naposledy, přivezl jsem si do Ráb ještě pár osobních věcí. Dům je teď ve stavu, kdy je tam vypnutá elektrika a voda. Je potřeba ho celý předělat, aby tam bylo hodně místa a dům měl nové zařízení. Až tam budu bydlet, chtěl bych mít na zahradě kytky, zeleninu a stromky.

Heřmanův Městec se mi líbí, jsou tam hezké obchody a bydlení. Až tam budu bydlet, chtěl bych chodit na procházky po okolí, na výlety, chodit nakupovat do obchodu, kde mě znají. Tady v Rábech pracuji na zahradě a pomáhám s úklidem, až se přestěhuji, chtěl bych v práci pokračovat. Musím si zvykat na to, že vše bude vypadat jinak. Těším se, že se vrátím domů. To by máma s tátou koukali, jak to bude všechno nové a jiné.

Miroslav navštívil v doprovodu zaměstnanců Domova pod Kuňkou v nedávné době dům v Heřmanově Městci a měl možnost vidět, v jakém stavu se nyní nemovitost nachází, podívat se po okolí, které je mu známé a na které rád vzpomíná. Zároveň si z domu odvezl věci, které jsou pro něho cenné.

Ale vše má šťastný konec - Miroslav se do milovaného domu opět vrátí. Nemovitost v Heřmanově Městci je totiž jedním z vybraných objektů, ve kterých vznikne chráněné bydlení, což je transformovaná pobytová služba. Objekt byl vybrán díky vazbě uživatele na místo, kde žil se svou rodinou.

close info Zdroj: Domov pod Kuňkou zoom_in Miroslav má na Heřmanův Městec krásné vzpomínky.

Společně s Miroslavem budou v domácnosti bydlet i další uživatelé, v domě vzniknou dvě domácnosti, každá bude pro tři uživatele. Už byl stanoven plán přechodu do místa nového bydliště, ve kterém jsou zmapovány přání, potřeby a představy budoucích obyvatel domu o dalším životě, dovednostech a znalostech potřebných k zvládnutí přechodu, představách o trávení času a způsobu zajištění základních životních potřeb.

Transformace sociální služby je proces, který vede k začlenění osob se znevýhodněním do běžného života společnosti a zároveň směřuje ke snížení ústavních typů zařízení sociálních služeb. Cílem procesu transformace je vytvořit komunitně poskytovanou sociální službu zaměřenou na individuální přání a potřeby uživatelů. Komunitně poskytovaná sociální služba podporuje v maximální míře nezávislost uživatelů prostřednictvím rozvoje dovedností a znalostí s ohledem na míru potřebné podpory. Uživatel komunitní služby žije v přirozeném prostředím, navazuje společenské vztahy a zastává společenské role.

Cílem projektu Podpora transformace Domova pod Kuňkou, který je spolufinancovaný Evropskou Unií, je změnit způsob života uživatelů. Není lehké žít pohromadě v jedné budově s dalšími šedesáti lidmi. Být závislý či závislá na pomoci pracovníků, kterých je ale málo a nemohou mi věnovat tolik času, kolik bych potřeboval. Nudit se. Každý člověk chce žít tak, jak si přeje a potřebuje. To právě uživatelům Domova pod Kuňkou umožní transformace. Mít svůj vlastní domov, domácnost, svůj způsob života. Jak zpívá v jedné písničce Michal David: „Chtěl bych žít, to každopádně, a chtěl bych růst a nezůstat na dně, zasadit strom do své hlíny a postavit dům a v něm byt, jen tak jak se má, jenom právě tak chtěl bych žít“.

Anna-Marie Andresová

