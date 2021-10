Mezinárodní den archeologie je oslavou archeologie a nadšení z objevování. Každoročně třetí sobotu v říjnu se otvírají poklady všem. Zapojí se Regionální muzeum v Chrudimi. Nechte se pozvat na zajímavou procházku.

Muzeum připravilo procházku po Chrudimi. | Foto: archiv Deníku

Regionální muzeum se v sobotu zapojí do Mezinárodního dne archeologie. Letos vás přivítá nová archeoložka Regionálního muzea v Chrudimi Nikola Janovská. Dopolední procházka vás provede po důležitých bodech městské fortifikace do období vrcholného středověku. Postupně představí založení, vývoj a podobu opevnění. Speciální zájem bude věnován branám chránícím vstup do historického jádra města.