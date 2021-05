Pojďme se projít po méně známých místech, a to po trojmezí okresů, jež sdílí náš chrudimský. Je jich celkem šest: u Kněžic, Podhořan u Ronova, Ostrova, Boru u Skutče, Karlštejna a Košinova.

Tvrziště se strážní vížkou. | Foto: Vlastimil Hloupý

Dnes zamíříme k Ostrovu v nadmořské výšce 265 m. Střet souřadnic 49° 58' 43.2“ s. š. a 16° 2' 29“ v. d. vychází doprostřed roviny s ornou půdou. Kdysi neornou, protože okolí Ostrova se topilo v bažinách. Konečně proto název Ostrov. Podle mapy by měl být samotný bod u polní cesty mezi lány, ovšem trojmezí okresů Pardubice, Ústí nad Orlicí a Chrudim nyní ničím značené není.

Pokrok vtrhnul plnou silou do této oblasti budováním dálnice D35 (200 m jižně), díky čemuž se Ostrov před třemi roky nesmazatelně zapsal do dějin. A to objevením sedmitisícileté dubové studně – nejstarší dřevěné stavby na světě.