Ty chutě, ta vůně! V letním kině najdete spoustu ovoce z Afriky

Do Chrudimi se 3. října vypraví to nejlepší přímo ze Afriky. V letním kině se v neděli od 9 do 15 hodin konají Africké trhy. Připraveno bude tropické ovoce. Všechno tak akorát zralé a čerstvé. Trhy pořádá Virunga.cz, jde o česko-ugandský food projekt, který dováží zemědělskou produkci letecky ze srdce Afriky. Ve fotogalerii se podívejte, jak takový trh vypadá. Za fotografie z Afrického trhu, který se konal 25. září ve Svitavách, děkujeme Jiřímu Markovi.