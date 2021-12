V hlinecké městské galerii vystavuje mladý umělec Tomáš Honz. Výstava nese podtitul Sám v lese. Tomáš Honz (*1989) je výtvarník a cestovatel, jehož tvorba zavedla po celé Evropě a Asii. Přednost dává práci přímo v plenéru a často tak činí navzdory počasí a nepohodlí, které by většinu lidí odradilo. Tomáš vystudoval Akademii výtvarných umění v Praze, ale také čínskou malbu a kaligrafii na Tchaj-wanu a ilustraci ve Spojených státech. Dříve pracoval jako návrhář konceptů v zábavním průmyslu, ale po vážné nehodě skončil.

Od té doby je jeho hnací silou silná touha zůstat nezávislý a pracovat na vlastních projektech. Tomáš je hluboce fascinován tím, co ho obklopuje. Věří, že být umělcem (zejména malířem) je nejlepší záminkou k prozkoumání světa a jeho vztahu k němu. V tomto duchu cestuje jak po celém světě, tak po své rodné zemi. Vybaven skicářem, olejovými, nebo vodovými barvami zachycuje náměty, které podněcují jeho zvědavost. Někdy zdánlivě náhodně, jindy systematičtěji.

Jeho obrazy jsou provedeny sebevědomými a výraznými tahy štětcem. Výrazné světlo, harmonické barvy, smysl pro ticho a tajemno, to vše jsou další znaky jeho práce. Specializuje se na noční malby, kdy s pomocí „čelovky“ objevuje zcela novou podobu ve dne důvěrně známých míst. Mezi autorovými náměty nalezneme například motivy z krajiny Chrudimska, nebo městských zákoutí Chrudimi, pražského Žižkova, či gotické Kutné Hory. Dále také malby z autorových cest po zahraničí – ze Středomoří a Tchaj-wanu. Na hlinecké výstavě jsou, jak už název napovídá, zastoupeny především lesní a krajinné scenérie. Výjimku tvoří jedna místnost věnované architektuře a městským parkům či zahradám. Velký sál galerie nabízí impozantní velkoformátové malby vzniklé v ateliéru, dle menších studií. Ostatní místnosti vybízejí k prohlédnutí olejomaleb středních a menších rozměrů vzniklých v plenéru. Tomášovo dílo se nachází ve veřejných institucích v České republice i v soukromých sbírkách po celém světě. Tomáš Honz má za sebou celou řadu samostatných i skupinových výstav. V letošním roce bylo možné jeho díla vidět například na úspěšné výstavě Vanitas v pražském DOXu, nebo na veletrhu současného umění Art Prague, kde získal v předešlém roce ocenění Young Art Award 2020. Hlinecká výstava je zatím největší přehlídkou díla Tomáše Honze.

Výstava potrvá do 30. ledna roku 2022. Otevřeno je vždy od úterý do pátku mezi 9. a 12. a 13. a 16. hodinou. V sobotu a neděli pak pouze odpoledne od 13 do 16 hodin. Ve dnech 24., 25., 31. 12. a 1.1. bude zavřeno.

Městská galerie Hlinsko