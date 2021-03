Pepíno Sodomka z Chrudimi vydal knihu věnovanou rocku. Napsat knížku byl jeho sen už od dětství. Nyní pracuje na povídkách.

Bible českého rockera. | Foto: archiv P. Sodomky

Rock, slovo, které mě provází doslova celým životem. Zdaleka nejde jen o muziku. Rock je životní styl, jistý druh osobní svobody, víra, která mi dává mnoho. Dokáže nakopnout do života, jako i pohladit, pokud je třeba a to je myslím v životě hodně důležité. A jelikož věřím, že v této zemi je nás celkem velké množství, pro které má rock stejný význam, pokusil jsem se ve své knize projít ve zkratce onen rockový svět a nastínit co člověka, co by rockera, na jeho životní cestě čeká.

Řekl bych, že jsem se pokusil otisk stopy, který rock zanechal v mém srdci, obrazně řečeno dát na papír, to je celé.