Pozdravy z cest. Takový je název hry, kterou jsme si pro vás připravili v zámecké zahradě Slatiňany, kam jsme rozmístili 18 pohlednic z 18 evropských zemí, které v letech 1899 až 1902 dostala od příbuzných a přátel princezna Charlotta z Auerspergu. Projděte jednotlivá zákoutí zahrady, poznejte členy rodiny Auerspergů, vyzkoušejte si své zeměpisné znalosti a vyluštěte tajenku. Správnou odpověď najdete na posledním zastavení. Upozorňujeme, že hra není úplně jednoduchá Přesto doufáme, že bude bavit nejen děti 10+, ale i dospělé. PS: tužku s sebou.

Zve vás tým Státního zámku Slatiňany

Pozdravy z cest.Zdroj: Státní zámek Slatiňany

Poznámka redakce: Zámecká zahrada je otevřena o sobotách a nedělích od 10 do 17 hodin. V květnu pak i od úterý do pátku od 12 do 17 hodin. Jednotné vstupné do zahrady činí 30 Kč, děti do 6 let mají vstup zdarma.