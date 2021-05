Divadelní spolek Acord a zámek ve Slatiňanech zvou na odpoledne s rodinou Auerspergů.

Divadelní prohlídky. | Foto: archiv divadelního spolku

Přijměte pozvání na nedělní odpoledne 6. června do zámecké zahrady ve Slatiňanech. Společně se přesuneme do dávné doby přelomu 19. a 20.století, kdy zámek obývala knížecí rodina Franze Josefa Auersperga a jeho ženy Vilemíny, kteří se svými pěti dětmi rádi trávili čas na zdejším útulném a moderním letním sídle. Přijďte a zažijte společně s nimi a jejich služebnictvem odpoledne plné her a dobové zábavy.