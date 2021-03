Ve čtvrtek o koronakrizi. Nejsou jen propasti, některým oborům je doba nakloněna

Čtenář reportér





Přesně před rokem se začal odvíjet příběh naší země o nemoci a návazně na to o ekonomických důsledcích. Po roce zkušenosti můžeme příběh označit jako skok do tmy z mořského útesu. Před rokem jsme se děsili jednotkových čísel nakažených. Ekonomické dopady nás před rokem nevzrušovaly. Ale co dnes?

Jan Černohorský. | Foto: archiv univerzity