Hlavně maminkám v obci chybělo bezpečné dětské hřiště. Zároveň obcí, která leží v Pardubickém kraji nedaleko Chrudimi a Seče, vede několik turistických tras. Nové hřiště, které je uprostřed obce, využijí nejen místní, ale i chalupáři, návštěvníci a turisté. Proto obec rozhodla o jeho výstavbě.

„Na základě podnětů našich občanů jsme se rozhodli vybudovat dětské hřiště. Prvotní práce jako vyklizení prostoru pro stavbu, úklid, základní údržbu, výsadbu zeleně a péči o ni jsme si zajistili svépomocí, dobrovolnou prací občanů a členů hasičského sboru. Jsme za hřiště opravdu moc rádi a děkujeme i Nadaci ČEZ. Příspěvek od Nadace pomohl pořídit bezpečné herní prvky a vybavení hřiště“, říká Čeněk Kalina, starosta obce.

Celý areál je v centru obce a mimo hřiště je zde malý kiosek s občerstvením, kryté pódium a dřevěná pergola. Je to místo, kde se odehrává společenský a kulturní život obce, konají se zde různé akce. „Místo je velice dobře dostupné, z východní strany vede hlavní silnice, v sousedství je velké odstavné parkoviště. Je to tu pro návštěvníky bezpečné, do areálu není povolen vjezd vozidel, vchod je jen z jedné strany, což je příhodné pro rodiče, kteří tak mají snazší dohled nad dětmi,“ pochvaluje si starosta obce.

Hrací prvky jsou vybrány tak, aby byly vhodné pro děti různého věku a dovedností – pískoviště, skluzavky, kolotoč, velký prolézací hrad a houpačky. Děti i rodiče zde tak mohou společně strávit příjemné chvíle. Obec do budoucna plánuje doplnit environmentální prvky – naučné tabule a podobně. Hřiště je zdarma a trvale přístupné. O provoz a údržbu se bude starat obec.

Výstavbu dětských, volnočasových i seniorských hřišť podporuje Nadace ČEZ už od svého založení v roce 2002. Jednou z podmínek je dlouhodobý provoz hřišť a dokládání jejich stavu. Nadaci ČEZ založila energetická společnost ČEZ v roce 2002, aby zastřešila svou dárcovskou činnost. Nadace ČEZ podporuje několika grantovými programy sociální, kulturní a sportovní projekty a aktivně spolupracuje s regiony.

Šárka Lapáčková Beránková

Mohlo by vás zajímat: Kde budeme parkovat? Filmový štáb zablokuje chrudimské ulice. Režisér se omlouvá