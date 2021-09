Ve zlaté éře bigbítu, v 70. a 80. letech, skupina vystupovala někdy i dvakrát až třikrát v týdnu. Na její taneční zábavy v sálech i na parketech se scházely stovky lidí. Repertoár skupiny se v počátcích opíral o převzaté skladby skupin Beatles, Creedence, Rolling Stones, Deep Purple, Uriah Heep, Pink Floyd, Nazareth. Později přibyla i vlastní tvorba. V letech 1985-6 skupina dokonce nahrála v Supraphonu ve spolupráci s básníkem Josefem Šimonem LP Pouštní pták, na kterém zazněla vlastní tvorba básníka a skupiny. V 90. letech se skupina přesunula do sálů, kde se konaly spíše plesy, popř. další společenské akce. Přestože se složení kapely v průběhu času měnilo, tak její současná sestava se Zdeňkem Beranem (klávesy), Vítězslavem Bačkovským (kytara), Františkem Bačkovským (baskytara) a Vlastimilem Boštíkem (bicí) je od roku 1983 stálá.

V našem okrese není mnoho kapel, které by aktivně vystupovaly po dobu celého půl století. Jednou takovou kapelou je beatová skupina B-Q z Chrasti, jejíž počátek se datuje do roku 1971, kdy Zdeněk Beran – otec kapelníka, podpořil své dva syny Zdeňka a Iva doplněné Vlastimilem Boštíkem a Jiřím Bednářem k založení hudební skupiny. A protože jejich jména začínala písmenem B, nazvali se B–Q (Q z anglického slova quarted – kvartet).

B-Q slaví 50 let. | Foto: archiv skupiny

