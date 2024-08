Dvoudenní program bude pestrý, s ukázkou hospodaření, tradičních řemesel i exkurzem do kuchyně.

Ukázky tradičního zpracování zemědělských plodin na vesnici a dožínkové obyčeje – to přinese o příštím víkendu 10. a 11. srpna program na Veselém Kopci s vypovídajícím názvem Jak se dříve hospodařilo aneb Cesta k dožínkovému věnci.

Návštěvníkům se naskytne ojedinělá příležitost zažít Veselý Kopec oživený ukázkami zpracování obilí, lnu nebo ovoce. Po oba dva dny uvidí například zpracování vlny a práci na kolovrátku, ukázky práce košíkářky, sušení ovoce a nebude chybět pečení křesných placek na plátech kamen, buchet a koláčů. Ve mlýně bude spuštěna stoupa na výrobu krup. Dozví se, jak se mlátilo cepem a k čemu byly dobré rytmické říkanky, které se používaly během této činnosti.

„Výmlat obilí předvedeme také pomocí ruční mlátičky a v sobotu 10. 8. i mlátičky poháněné benzinovým stabilním motorem. Návštěvníci mohou následně zrno i vyčistit od nečistot na fukaru nebo ho rozemlít na žernovu a z vymlácené slámy si uplést povříslo. Některé z ukázek si tak mohou i sami vyzkoušet. V neděli 11. 8. budou velké stroje odpočívat ve stodolách a návštěvníkům budou představeny zvyky spojené s dožínkami. Vyrobte si dožínkovou kytičku do ruky v naší dílničce a zapojte se do dožínkového průvodu, během kterého se dozvíte například to, jak vypadal dožínkový věnec. Během nedělních komentovaných prohlídek představí Nositel tradice lidových řemesel Josef Fidler zajímavosti o pěstování a ručním zpracování lnu. Přijďte si vyzkoušet a ochutnat život na vesnici a v hospodářství v období sklizně,“ pozvala na Veselý Kopec Magda Křivanová, ředitelka Muzea v přírodě Vysočina.

Trvání programu: od 9.00 do 17.00 hodin (areál Veselého Kopce otevřen od 9.00 do 18.00 hodin)

Muzeum v přírodě Vysočina, se svými expozičními areály památkové rezervace Betlém v Hlinsku a areálu Veselého Kopce, je pro návštěvníky otevřeno denně, mimo pondělí od 9.00. Kompletní přehled otevírací doby na www.nmvp.cz/vysocina. Vodní kovací hamr ve Svobodných Hamrech, další objekt ve správě muzea, je otevřen během letních prázdnin každou sobotu. Návštěvníci se mohou těšit na řadu workshopů a komentovaných prohlídek jak na Betlémě, tak na Veselém Kopci.

Ty probíhají každý týden, na Betlémě v úterý, čtvrtek a sobotu a na Veselém Kopci ve středu a čtvrtek. Nejbližší akcí na Veselém Kopci jsou o víkendu 7. - 8. 9. 2024 Dny řemesel.

Petra Valíčková

Mohlo by vás zajímat: Skvělý nápad ze Slatiňan: Prohlédněte si příbytky malých zámeckých skřítků