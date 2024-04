Téměř šedesátka obytných vozů vyrazila v sobotu 13. dubna na třicetikilometrovou trasu z Heřmanova Městce. Jednalo se o nejdelší karavanu karavanů v historii a tento počin byl zapsán do České knihy rekordů. V čele spanilé jízdy jel veterán z filmu Prázdniny s Broučkem, kterého řídil sám režisér filmu Jiří Matoušek. Doprovázela ho herečka Bára Poláková a producent Pavel Vácha.

Dlouhá karavana obytných vozů se zapsala do české knihy rekordů. | Foto: Marie Horovitzová

Kolona o 58 obytných vozech vyrazila v sobotu ve 13. hodin z Autokempinku Konopáč třicetikilometrovým okruhem vedoucím přes Chrudim a Slatiňany, zpět do Heřmanova Městce. K vidění byly novější modely i ty, které si toho už dost pamatují.

Zápis do České knihy rekordů je obrovský úspěch nejen pro všechny zúčastněné, ale také pro tvůrce filmu Prázdniny s Broučkem, ve kterém si Brouček zahrál hlavní roli po boku herečky Báry Polákové, Lukáše Příkazkého, Tomáše Jeřábka, Michala Isteníka, Martina Sobotky, Pavla Zedníčka, Marie Ludvíkové a Pavla Nového.

Kateřinský kostel nemá schody, je mokrý. Může za to asanace po demolici čtvrti

Ford z roku 1972 se stal nejen filmovou hvězdou, ale i rekordmanem. „ Do Broučka jsme nasedli okolo jedné hodiny odpoledne a vyrazili jsme z Konopáče směrem k Chrudimi. Při cestě jsem ztratil pojem o čase, užívali jsme si společně s Bárou Polákovou chvíle v čele spanilé jízdy, mávali pocestným a dohlíželi na to, aby se nám kolona nerozpojila,“ vypráví režisér Jiří Matoušek.

„Atmosféra byla takřka letní a poklidná, tak jak to v kempu bývá. Po příjezdu do cíle nám komisař slavnostně oznámil, že jsme se zapsali do české knihy rekordu. Měli jsme radost. A v místním kempu zrovna podávali zvěřinové hody, takže se posádky po návratu dočkaly zasloužené odměny,“ dodává Matoušek, který filmový vůz po celou dobu spanilé jízdy řídil. Zavzpomínal si tak na zážitky z natáčení filmu Prázdniny s Broučkem, který má 18. dubna premiéru v kinech.

„Broučka jsem řídil od natáčení filmu poprvé po dlouhé době. Musel jsem si zase připomenout, jaké to je. Ale rozhodl jsem se, že v létě s ním vyrazím alespoň na týden po českých kempech. Už se nemůžu dočkat,“ uzavírá režisér.

Marie Horovitzová