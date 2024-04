FOTO, VIDEO: Vrkání v Přestavlkách je obnoveno, ves obcházeli rodiče s dětmi

Čtenář reportér

Vrkání je tradiční prastarou formou lidského dorozumívání. Přestože v moderním světě upadá do zapomnění a ustupuje novým technologiím, obec Přestavlky na Chrudimsku se rozhodla oživit tuto starou tradici. A co je ještě lepší, zapojení dětí do této aktivity se stalo základem této obnovy, přičemž rodiče jsou naprosto nadšení z této iniciativy.

Vrkání nahrazuje zvony, které odletěly do Říma. | Video: Jiří Jirout

V poslední době se ve společnosti čím dál více prosazuje myšlenka obnovení a zachování tradičních hodnot a zvyklostí. A právě obec Přestavlky se rozhodla přispět k této snaze tím, že obnoví tradici vrkání. Tato obec, obklopená malebnou krajinou Chrudimska, se vyznačuje silným komunitním duchem a obyvatelé jsou hrdí na svou historii a kulturní dědictví. Obnova tradice vrkání začala jako nápad několika místních nadšenců, kteří chtěli přivést do obce něco z tradičního folklóru, co by spojilo lidi všech věkových kategorií a zvýšilo pocit sounáležitosti. Rozhodli se, že vrkání, kdysi běžný způsob komunikace na venkově, by mohlo být tím pravým. Jeskyně zmizela. Pivnická rokle zažila největší sesuv za 100 let a je zavřená Ale jak začít s obnovou tradice, která téměř vymizela? Tady přichází na řadu děti. Rodiče s dětmi se stali klíčovým partnerem v tomto projektu. Postupně se děti učily různé způsoby vrkání a objevovaly krásu této staré tradice. Rodiče hráli nezastupitelnou roli v podpoře svých dětí. Byli plně zapojeni do projektu, podporovali své potomky a povzbuzovali je, aby se učili a zdokonalovali ve vrkání. Někteří rodiče dokonce začali praktikovat vrkání spolu se svými dětmi, což byla nejen zábava, ale také forma rodinného propojení a posílení pout. Ale úsilí obce Přestavlky nekončí u pouhé podpory rodičů a dětí. Obec aktivně podporuje tento projekt organizačně. Díky této komplexní podpoře a angažovanosti se tradice vrkání stala znovu živou součástí života obce Přestavlky. Lidé jsou pyšní na své děti, které se zapojují do této staré tradice, a cítí se propojeni se svými sousedy a komunitou jako celek. Obnova tradice vrkání ukazuje, že i v dnešním moderním světě může být místo pro staré zvyky a že síla komunity spojená s podporou rodičů může dosáhnout mnohého. Jiří Jirout