Za aktivit organizace Kroužky. | Foto: archiv Kroužky

Vše pro dětský úsměv – nejsou pro nás jenom slova, ale pro celý tým lektorů a srdcařů ze společnosti Kroužky, holý fakt. Všechen čas, kdy dospěláci příliš zrcadlili nejednoduchou dobu, možná i strach z nejistot kolem nás, jsme chtěli TOTO poslat do hlubin zapomnění. Kempům a táborům s Kroužky se to podařilo. Velkou výhodou dětí je, že nové kladné emoce nasávají jako houba, tedy všechny tábory a aktivity Kroužků byly plné „normální normy“. Děti se smály nahlas, vzájemně nacházely staré nebo nové kamarády, se kterými mluvily face to face, bez wifi. Hurá!