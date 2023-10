/FOTO, VIDEO/ Jaké poklady lze nalézt v zemi a jak s nimi naložit? To vše a mnohé další se mohli návštěvníci Země Keltů v Nasavrkách dozvědět v sobotu 14. října, kde se konal tradiční Mezinárodní den archeologie. Podívejte se ve fotkách a ve videu.

Návštěvníkům se zde otevřely dveře Keltského skanzenu, kde je vítali samotní Kelti v dobovém přestrojení. Nejen to na ně čekalo, organizátoři akce si pro ně připravili i mnoho zajímavých ukázek týkajících se především archeologických nálezů. | Video: Michal Žampach

Návštěvníkům se zde otevřely dveře Keltského skanzenu, kde je vítali samotní Kelti v dobovém přestrojení. A nejen to, organizátoři akce si pro ně připravili i mnoho zajímavých ukázek týkajících se především archeologických nálezů či samotných vykopávek, dále pak dětské soutěže, keltské stavby, kde se hrálo, tvořilo, ale došlo i k ražbě dobových mincí a mnohému dalšímu.

„Je to akce vědeckopopularizační, samozřejmě je tu možnost vidět živé Kelty a vidět i nějaká řemesla, ale je možnost se na to podívat i odbornějším okem,“ řekla Blanka Zelená ze Země Keltů Nasavrky.

Těm nejmenším rozhodně nesměla chybět potřebná dávka odvahy a zručnosti při plnění zadaných úkolů, které vyžadovala tzv. Stezka odvážného archeologa. Mnozí tak zvládli například urputný boj se štíty, zkoumání repliky lidské kostry, sběr kuliček, sestavování puzzle tamního archeologického nálezu či kresbu dobového erbu. To vše a mnohé další mohli návštěvníci využít při své cestě za poznáním souvisejícím s prací archeologa.

„Co mě nejvíce zaujalo? No, bylo toho moc. Třeba ty nálezy toho dobového nádobí, nebo ta ražba mincí, při které bylo potřeba pořádně rozhýbat měchy, prostě paráda. I děti to tu bavilo, hlavně ten souboj a možnost zkoumat tu lidskou kostru, to se jen tak nevidí a třeba to už jinde nezažijí,“ zhodnotil Petr Mrázek z Chrudimi.