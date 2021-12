Na podzim roku 1938, byla v nacistickém Německu podepsána Mnichovská dohoda (o nás bez nás), v jejímž důsledku byly od naší republiky odříznuty Sudety a staly se součástí Hitlerovy Velkoněmecké říše. Předtím, 12. března 1938, byl vyhlášen „Anschluss Rakouska“. Tehdy byla německá vojska Wehrmachtu, při překračování rakouských státních hranic, Rakušany spíše vítána. Rok poté, 14. března 1939, vyhlásili Slováci Slovenský štát. Prezidentem se stal římskokatolický kněz a politik, Jozef Tiso. O den později, obsadil Wehrmacht zbytek Čech, Moravy i Slezska. Následně vznikl na šest dlouhých let, pamětníky nerad vzpomínaný, Protektorát Čechy a Morava.

Druhá světová válka začala 1. září 1939, útokem hitlerovských vojsk na Polsko. Následovaly další země západní Evropy, Francie, státy Beneluxu atd. Němci Velkou Británii pouze bombardovali, ale na území tohoto ostrovního království nikdy nevstoupili. V červnu 1941 přepadla vojska Wehrmachtu se svým plánem Barbarossa i Sovětský svaz. Jak tam Hitler uspěl, všichni moc dobře víme.

V neděli 7. prosince 1941, napadlo v Tichomoří japonské císařské letectvo, americkou námořní základnu, vojenský přístav Pearl Harbor. Čtyři dny poté, 11. prosince 1941, vyhlásilo Německo a Itálie válku Spojeným státům americkým, které tak byly nuceny, byť se tomu z počátku vyhýbaly, vstoupit do 2. světové války. Jak vše probíhalo a jak to všechno skončilo, přes kapitulaci Berlína až po Hirošimu a Nagasaki, to je podrobně uváděno ve všech možných světových dokumentech.

Chtěl bych jenom připomenout, že v úterý 7. prosince 2021, uplyne rovných 80 let, od agresivního útoku na zmiňovaný námořní přístav Pearl Harbor. Nikdy nesmíme zapomenout na to, že armády všech spojenců, které se 6. června 1944 vylodily v Normandii, bojovaly i za naši svobodu. Bez jejich vojsk by nás nenasytný a krvelačný Hitler dávil mnohem, mnohem déle.

Vladimír Stibor