Ve dnech 7. a 8. 10. 2022 se v areálu Střední školy zemědělské v Chrudimi uskuteční Výstava drobného zvířectva, kterou pořádá Základní organizace Českého svazu chovatelů Chrudim. Otevřeno bude pro školní kolektivy v pátek od 8 hodin a pro veřejnost od 12 do 17 hodin, v sobotu 8. října od 8 do 15 hodin. Kromě vystavených králíků, holubů a drůbeže si návštěvníci budou moci prohlédnout i venkovní expozici zemědělských zvířat a mechanizace a přístupné budou i učebny školy s prezentací ovocných odrůd a výpěstků místních zahrádkářů. Vstupné pro školní kolektivy zdarma, dospělí 30 Kč, děti do 15 let zdarma. Akce probíhá s přispěním města Chrudim.