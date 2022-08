„S kurátorkami výstavy jsme se domluvili, že výstavu návštěvníkům zpřístupníme až do 4. září. To už ale bude poslední možnost prohlédnout si, jaká byla Gočárova první vila a zjistit, jak ho ovlivnila rodina, pro kterou ji navrhl,“ říká Tomáš Libánek, ředitel Východočeského muzea v Pardubicích. To výstavu pořádá ve spolupráci s Vysokou školou uměleckoprůmyslovou v Praze (UMPRUM). Připravily ji kurátorky Simona Binko a Marie Fiřtová, které jsou zároveň potomky obou rodin.