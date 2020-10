Na chovatelské výstavě, která se konala ve Svinčanech, bylo vystaveno 840 kusů zvířat od 82 vystavovatelů.

Výstavu ve Svinčanech navštívilo více než dva tisíce lidí. | Foto: archiv Deníku

Návštěvnost byla 1 237 platících, což je stejné jako v loňském roce a s ohledem na nákazový stav to je úspěch. Dětí do 15 let měly vstup zdarma a přišlo jich 515 - každé dítě místo vstupenky dostalo balený bonbon.