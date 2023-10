Vyzkoušejte s dětmi Batolárium v Chrudimi

Čtenář reportér

Už jste navštívili s dětičkami muzejní loutkovou hernu? První Batolárium v Muzeu loutkářských kultur v Chrudimi se otevře ve čtvrtek 5. 10. od 9 do 11 hodin dopoledne. Batolárium je určeno pro děti do 3 let.

Vyzkoušejte s dětmi Batolárium v Chrudimi | Foto: Muzeum loutkářských kultur v Chrudimi

Pro dítka a jejich hravý doprovod máme přichystané i hravé aktivity. Těšíme se na vás! A pokud se to nehodí tento týden, nevadí! Batolárium se otevírá každý čtvrtek ve stejný čas 9 –11 hodin. Vstupné 60 korun za dítě.