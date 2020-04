Pronajímatelé, pokud vlastníte budovy, tak utáhnete prominutí jednoho nájemného a pomůžete tak obrovsky nájemcům, kteří vám posílají každý měsíc desítky tisíc korun na vaše účty. To platí i pro velká nákupní centra, která inkasují měsíčně desítky milionů korun. EVONA se domluvila s pronajímateli našich 20 prodejen na odpuštění 1 nájemného. Zaznamenali jsme i 1 případ, kdy nám odpuštění nájmu sám pronajímatel nabídl a 1 případ, kdy nám pronajímatel sám od sebe odpustil nájmy dva. Jsme jim za to všem moc vděční. Prosíme za ostatní nájemce, pomozte i vy, ostatní pronajímatelé.

Řetězce, dejte více než jindy větší příležitost českým dodavatelům. Zažili jste nedávno 2. Vánoce. A dnes jsou potraviny jedním z mála druhů zboží, které mají zákazníci chuť nakupovat. Český zákazník řetězce svými abnormálními nákupy podržel, nyní je ideální doba podržet české firmy, které vašim zákazníkům vyplácí mzdy, i když jim dochází finance. Nabídnete nejen práci českým občanům, ale i kvalitnější zboží českým zákazníkům. Je pravdou, že některé řetězce se tímto přístupem řídí, pro jiné nadále rozhoduje pouze nízká cena.

Právníci, zapomeňte na vymáhání náhrad škod od státu. Stát koronavirus nezpůsobil. A cenu za uzdravení celé společnosti stejně zaplatíme my všichni. Prosíme, pomozte firmám s odpuštěním nájmů a občanům, kteří to skutečně potřebují, protože je situace dostala do úzkých a nemají finance.

Úředníci státních firem, kteří pracujete v kancelářích a berete plat v původní výši bez ohledu na vývoj situace a poklesy příjmů většiny ostatních, pomozte v maximální míře podnikatelům a občanům při vyplňování všech žádostí podpory, aby se všem dostala co nejdříve. Pomozte v první řadě těm, kteří jsou nyní bez prostředků. Dozvěděli jsme se například o sbírce zaměstnanců ČOI na nákup plicního ventilátoru do nemocnice. Smekáme, skutečně příkladný čin státních úředníků.

Drobní podnikatelé a firmy, hledejme sami cestu, jak se dostat z krize. Firma EVONA dnes například vyrábí roušky. Jsou firmy, které tisknou na textil a nemají zakázky. Ale žádná taková firma nás s nabídkou tisku ani neoslovila. Přitom byla příležitost tisknout desítky tisíc firemních a stylových roušek. Přestaňme konečně přemýšlet, jak obrat stát na DPH a jinak. Za podnikatele v textilu můžeme říct, že například EET je správná cesta. A stát, resp. my všichni občané jsme byli okradeni na daních od doby nastavení všemocné ruky trhu panem profesorem Klausem o biliony korun jen v sortimentu textilu. Děkujeme vládo za narovnání křivého podnikatelského prostředí se zavedením EET. Nepolevujte v tomto boji. Práce bez dokladu a prodej zboží bez dokladu je cesta do pekel. Vyhrává jedinec nebo skupina na úkor celé společnosti.

Občané, zapomeňme letos na zahraniční dovolené. Je nutné, abychom v létě pomohli hotelům, ubytovnám, restauracím a zábavným parkům nahradit současné propady tržeb. Jak to bude možné, tak vyrazme do všech koutů ČR. Čím víc všichni utratíme za služby a zboží v ČR, tím dříve se oživí celá naše ekonomika.

Banky, vy velké jste loni vytvořily miliardy nebo desítky miliard korun zisku. Nyní je čas zapomenout na dividendy a pomoci profinancovat provoz firmám, OSVČ i život běžným občanům. A to za podmínek, které budou příznivější než obvykle. Dnes byste měly spíše, v případě řádného splácení, úroky odpouštět, a to i bez podpory ČMRZB. Z naší zkušenosti musíme bohužel konstatovat, že po předložení nabídky financování s podporou ČMRZB, budeme tuto nabídku kvůli budoucí nevýhodnosti pravděpodobně nuceni odmítnout.

Občané, podnikatelé, firmy, nečekejme, že nás vláda spasí a všechny ztráty nám zaplatí. Musíme se všichni přičinit a spolupodílet na ztrátách. Žít Steve Jobs, tak by nám poradil „Myslete jinak.“ Příkladem jiného myšlení je třeba EVONA. My jsme začali ze dne na den vyrábět roušky pouze jako dar městu Chrudim. A díky této akci jsme získali objednávky na dalších 200.000 kusů roušek. Byl to dobrý úmysl, který nám pomáhá přežít toto nelehké období.

EVONA se snaží i dále pomáhat. V příštím týdnu spustíme dárcovskou akci s názvem: ZA OBRÁZEK ZDARMA ROUŠKY PŘEDŠKOLÁKŮM. Zvolili jsme akci pro děti proto, že vše, co dnes děláme, tak děláme i pro naše děti.

Stanislav Pantůček, ředitel akciové společnosti EVONA