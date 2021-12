Mimořádným koncertem Pocta sbormistrům vzpomene Komorní filharmonie Pardubice zesnulé kolegy sbormistry Markétu Výbornou a Vlastislava Nováka. Na programu koncertu pořádaného ve spolupráci s Konzervatoří Pardubice jsou významná duchovní a vokální sborová díla. Jako první zazní nádherná varhanní úprava chorálu z kantáty Jesus bleibet meine Freude od Johanna Sebastiana Bacha,v provedení Aleše Bárty, který se řadí mezi nejúspěšnější české varhaníky. Následovat budou Biblické písně op. 99 Antonína Dvořáka, při jejichž interpretaci se po boku Aleše Bárty představímezzosopranistka Václava Krejčí Housková a basbarytonista Gustáv Beláček. Koncert završí provedení Requiem, jehož autorem je Gabriel Fauré. Jeho Requiem patří mezi nejvýznamnější hudební díla o smrti, je to velkolepé dílo, která vzdává hold životu. Sám autor se prý nechal slyšet, že jej psal „pro radost“ a v plné víře v posmrtnou krásu věčného života. K provedení Faurého Requiem se kromě výše uvedených sólistů na jednom podiu sejdou hned tři sbory – Vysokoškolský umělecký soubor, Continuo Pardubice a Vlastislav Heřmanův Městec.

Právě Vlastislav Heřmanův Městec vedla od sezony 2013/2014 klavíristka a sbormistryně Markéta Výborná až do své náhlé smrti. Zemřela 30. září 2019 v důsledku nerozpoznané vrozené srdeční vady. S dalšími dvěma sbory je spojen doc. Ing. Vlastislav Novák. Vysokoškolský umělecký soubor v roce 1950 založil a stál v jeho čele až do roku 1993. S Continuem Pardubice se spojil v roce 2005 a vedl jej až do roku 2010, kdy vedení sboru převzala jeho vnučka Lucie Gregorović Fárová, která sbor vede dosud.

„Během koncertu budou Unií českých pěveckých sborů udělena ocenění in memoriam Markétě Výborné i Vlastislavovi Novákovi za jejich činnost a přínos sborovému zpěvu. Vlastislav Novák by se právě v těchto dnech dožíval významného jubilea. Původně jsme zamýšleli uspořádat koncert k jeho nedožitým devadesátinám, avšak nakonec se nabídlo spojit jej se vzpomínkovým koncertem na Markétu Výbornou, který jsme loni kvůli covidu nemohli uskutečnit. Vše se dobře potkalo a my jsme rádi, že jsme došli k současné podobě koncertu, který bude skutečnou poctou oběma sbormistrům,“ upřesňuje koncertní manažerka Vladislava Kopecká.

Koncert se uskuteční ve středu 24. listopadu od 19 hodin v Sukově síni Domu hudby. Vstupenky lze zakoupit online (web filharmonie kfpar.cz), v Turistickém informačním centru na náměstí Republiky v Pardubicích nebo také přímo na místě. Koncerty se uskuteční v souladu s aktuálně platnými podmínkami pro pořádání kulturních akcí.

Andrea Žeravíková