V listopadu 2020 vyšla kniha Příliv, erotický román ze surfařského prostředí. Nyní autorka Lucie Schánělová a nakladatelství Pointa chtějí vydat druhý díl Temné hlubiny, prostřednictvím crowdfundingové kampaně a vy tak můžete pomoct knize na svět a být hrdinou mnoha čtenářů.

Lucie Schánělová pochází z Pardubic a k nové knize nám napsala:

Když na podzim vyšel Příliv, téměř okamžitě mi začala chodit zpětná vazba a jedna z otázek byla: bude pokračování?

Už tehdy jsem měla druhý díl Temné hlubiny rozepsaný spíše pro sebe, protože mám ten příběh ráda a ještě jsem se nechtěla loučit s postavami. Ovšem úžasné reakce čtenářů na první díl, jsem nemohla nechat bez povšimnutí a tak jsem jim chtěla dopřát pokračování. Temné hlubiny jsou tedy mým poděkováním čtenářům.

A proto se obracím k vám s prosbou o pomoc, abych mohla splnit sen čtenářům, kteří si tuto sérii oblíbily. Budeme vám nekonečně vděční za jakýkoliv příspěvek. Vy si za to můžete vybrat ze spousty odměn. A rozhodně o nic nepřijdete, pokud by se nevybrala celá částka, nakladatelství Pointa vám posílá peníze okamžitě zpět. http://bit.ly/KupTemneHlubiny

Ale pokud se nevybere celá částka, kniha nevyjde. Kampaň končí 30.5.

Temné hlubiny

V prvním dílu se Nicole musela vyrovnat s extrémními změnami. Ztrátou otce a přestěhováním z Aljašky do Kalifornie přišla o svůj starý život. Pak poznala Daniela, který ji okamžitě začal zasvěcovat do pro ni neznámého světa surfování i temné erotiky. Že se topila? To se jen plácala na mělčině. Nyní ji čekají temné hlubiny Danielova života. Vše, na co si jen těžko zvykala, se obrátí vzhůru nohama. Můžete očekávat velké návraty, odkrytí nevyřčených tajemství a zvraty, které zamávají životem téměř všem postavám. Těšit se nově můžete i na kapitoly z pohledu Daniela, protože hlavně jemu se nečekaně změní život od základů.

Lucie Schánělová