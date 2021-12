Chcete ještě před Vánoci podpořit provoz Záchranné stanice Pasíčka? Zašlete na číslo účtu 19-114 0400 369/0800 minimální příspěvek 500 Kč a obdržíte nástěnný kalendář formátu A2. Všechna zvířata v kalendáři jsou umístěna v expoziční části zařízení, která je přístupná veřejnosti. Nyní mohou být i u vás doma a společně si můžete přečíst i jejich životní příběhy. Spolu s kalendářem obdržíte potvrzení o poskytnutí daru za účelem uplatnění nezdanitelné části ze základu daně z příjmu. Prosím, o uvedení k vaší platbě na účet do poznámky odesílatele své jméno. Potom nám buď do zprávy na messenger nebo na e-mailovou adresu ekocentrum@pasicka.cz zašlete vaše celé jméno, poštovní adresu (ulice, číslo popisné, PSČ a město), telefonní číslo a svoji e-mailovou adresu. Tyto údaje potřebujeme pro odeslání kalendáře. Děkujeme za vaši podporu, bez které by zařízení nemohlo fungovat.