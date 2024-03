Devatenáctý ročník festivalu Tomáškova a Novákova hudební Skuteč nezahájí nikdo menší než Václav Hudeček – sólista prestižních světových orchestrů, držitel řady významných ocenění a zázračného talentu, který se stal světovou houslovou legendou.

Zahájení skutečského festivalu s Václavem Hudečkem | Foto: Město Skuteč

V popředí české klasické hudební scény stojí přes padesát pět let a čas mu nijak neubírá na umění, ani charismatu. Zahajovací koncert v Kulturním klubu Skuteč provede v neděli 17. března společně s brněnských smyčcovým souborem Musici Boemi.

V podání jmenovaného souboru zazní v první části koncertu nejprve Mozartova Malá noční hudba. V druhé polovině návštěvníci uslyší jedno z nejslavnějších děl barokního génia Antonia Vivaldiho s vynikajícím Václavem Hudečkem. Právě jeho nahrávka Čtvera ročních dob je nejúspěšnějším titulem vzniklým po listopadu 1989 a interpret za ni v roce 1997 obdržel platinovou desku.

Zahajovací koncert tak slibuje jak posluchačsky atraktivní a vyhledávaný program, tak skvělé umělecké provedení. „Václava Hudečka jsme v rámci festivalu přivítali poprvé v roce 2012, kdy vystoupil v kostele na Chlumku v Luži. Podruhé to bylo v roce 2015, kdy si ve Skutči zahrál s orchestrem Komorní filharmonie Pardubice. Máme velkou radost, že ho nyní můžeme přivítat do třetice. Je to výjimečný a velice srdečný a sympatický umělec, což publikum vycítí a koncerty tak bývají opravdu jedinečné,“ říká k programu Lenka Frídlová z pořadatelského týmu.

To houslista potvrdil i v jednom z rozhovorů, kdy na otázku ohledně své vstřícnosti a dobrosrdečnosti odpověděl: „Mám úžasnou ženu, vyženil jsem skvělou rodinu a máme věrné přátele. Dělám práci, která mě naplňuje. Jsem šťastný člověk.“