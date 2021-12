V letech 1954 – 58 vystudoval Střední uměleckoprůmyslovou školu v Brně. Po studiích byl určitou dobu zaměstnán, ale jelikož je všestranným umělcem, brzy se vydal tzv. „na volnou nohu“. Od dob studií inklinuje ke kreslenému humoru, kde si vystačí s vtipnou jednoduchou kresbou, ale věnuje se také malbě obrazů ve snově – poetickém duchu. Je členem Unie výtvarných umělců, se kterou také vystavoval. Do svých řad Jiřího Vaňka přijala Česká unie karikaturistů, s níž se zúčastnil desítek výstav doma i v zahraničí. Nad jeho univerzálním humorem se tak mohli zasmát diváci v Itálii, Kanadě, Bulharsku, Belgii nebo v Japonsku.

Svým poetickým humorem je blízký tvorbě Miroslava Bartáka, Jiřího Slívy nebo Vladimíra Renčína. Vaňkovy kresby nacházeli čtenáři pravidelně v Mladém světě, Mladé frontě, Literárních novinách, nebo Mezinárodní politice. Vystavené práce pocházejí z letité spolupráce Jiřího Vaňka s posledně jmenovaným periodikem – časopisem Mezinárodní politika. Autor s vtipem sobě vlastním zpracovává témata jako vztah Čechů a Slováků, Evropská unie, NATO, ropa, zbrojení, ekologie, volby, bankovnictví, sport, ale i obecnější psychologické a sociální jevy. Vážnost témat však Jiří Vaněk nekompromisně nadlehčuje svým milým humorem a i přes provedení kreseb v jednoduché černobílé lince, pojednává o minulém i současném světě neskutečně barvitě.

Obě výstavy potrvají do 30. ledna roku 2022. Otevřeno je vždy od úterý do pátku mezi 9. a 12. a 13. a 16. hodinou. V sobotu a neděli pak pouze odpoledne od 13 do 16 hodin. Ve dnech 24., 25., 31. 12. a 1.1. bude zavřeno.

Martin Horák