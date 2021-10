Nepřetržitý proud profesionálně podaných písní a sólových skladeb přerušovaný snad jen obrovským potleskem. Ta úžasná atmosféra se dá slovy těžko popsat. Nesmírně nás těší, že se souboru u nás líbí a patří jim všem znovu naše upřímné poděkování.Na závěr trochu bilancování. To, že úspěšně končí již osmý ročník letního festivalu, o něčem svědčí. Už jenom radost z toho, že všech 6 koncertů mohlo letos proběhnout. Poděkování všem, kdo se o to zasloužili. Věhlasné festivaly často končí zvoláním: „Ať žije další ročník.“ Věříme, že nám doba bude nakloněna a můžeme se těšit na nové hudební zážitky.

Trochu nezvyklý pondělní termín koncertu nijak neovlivnil do posledního místa zaplněný kostel v Bojanově. Byl totiž předvečer svátku sv. Václava a přivítali jsme vokální uskupení Kvintetky a Duo Instrumo. Chtěl bych se podělit o svůj dojem srdečné atmosféry závěrečného koncertu VIII. ročníku Bojanovského muzicírování. Koncert měl trochu jiný scénář – nebyl potřeba tištěný program ani obsáhlé úvodní slovo. Na začátku každého bloku stačily třeba jen dvě poetické věty k navození atmosféry.

Volby do Poslanecké sněmovny se konaly v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.