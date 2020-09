V letošním prvním roce života s koronou však byla řada akcí zrušena či přesunuta do časů budoucích. Přesto jsme si dokázali několik zajímavých akcí závěru prázdnin vytipovat, navštívit a jak už bývá mým dobrým (?)zvykem i nafotit.

Ve středu 26. srpna 2020 se na pardubickém Příhrádku konaly v rámci kulturního projektu Léto na Příhrádku dvě zajímavé akce. Nejprve vystupovala mladá začínající muzikálová zpěvačka Gabča Stejskalová z Hradce Králové, a to společně se svým kolegou z divadla Kalich Radimem Flanderem. Všichni zúčastnění, a nebylo jich málo, se skvěle bavili a všichni odcházeli s přesvědčením, že o těchto dvou interpretech ještě určitě uslyšíme. Doufejme, že oba interprety budou moci slyšet i návštěvníci Adventního koncertu Gymnázia Dr. Emila Holuba v Holicích v prosinci letošního roku.

Zajímavostí je, že mladá Gabča nejen zpívá, ale také se aktivně věnuje záchranářské činnosti. Následně po nich vystoupilo na Příhrádku kontrabasové kvarteto Bumblebass, které dokáže zahrát snad „úplně všechno“. Členem tohoto hudebního tělesa je mimo jiné i mladý talentovaný kontrabasista Petr Páviček, rodák z Dolní Rovně. V sobotu dne 29. 8. 2020 jsme se svou vnučkou zavítali na hrad Kunětická hora, kde se konal Pohádkový víkend na hradě. Divadlo Marka Dobrodinského přijelo s krásnou pohádkou pro děti o hodné čarodějnici Xsixáře, která s čertíkem Damiánem zařídila, aby si princ Vojtěch mohl vzít lásku svého srdce, krásnou Aničku. Pokud je vám jméno Marek Dobrodinský povědomé i z jiné kulturní sféry, nemýlíte se. Skládá hudbu i písničky, spolupracoval např. s Jakubem Smolíkem či Petrem Hanigem, v letech minulých vystupoval v zábavných pořadech ve dvojici se Zdeňkem Izerem. A jelikož jeho babička, Eliška Udržalová, rozená Komárková pocházela z Dolní Rovně, mohou se děti z Rovně a širokého okolí těšit na to, že se svou pohádkou a písničkami zavítá v říjnu i do sálu sokolovny Dolní Roveň.

Sobotní odpoledne dne 29. srpna 2020 patřilo na hřišti v Horní Rovni Rozloučení s prázdninami. SDH Horní Roveň uspořádala krásnou akci pro děti, v jejímž průběhu proběhla řada soutěží, her, ukázka cvičení dravých ptáků, ukázka hašení hořícího vozidla, malování na obličej, k dispozici byl skákací hrad, proběhla diskotéka pro děti. Po celý den bylo k dispozici chutné a bohaté občerstvení, velký zájem dětí měly i o projížďku obcí v hasičském autě.

O tom, že v Rovni to prostě žije, korona nekorona, svědčí i nabídka pro příští týdny.V pátek dne 4. 9. 2020 promítá ve 20:05 hodin za sokolovnou letní kino film Bobule 3, 5. – 6. 9. 2020 se v sokolovně koná Národní výstava jiřinek, na které představí své květinky přední pěstitelé z celé ČR v čele s místním mistrem svého oboru, Jiřím Tobiáškem. Aby toho nebylo málo, fotbalisté TJ Sokol Roveň si na hřišti za sokolovnou v rámci celodenního fotbalového dne připomenou 50 let od znovuzaložení fotbalu v Rovni. Těší se na vzájemné setkání všech generací hráčů, kteří dres místního oddílu v minulosti i současnosti oblékali a oblékají. Aby byl výčet plánovaných akcí následujících dnů v Dolní Rovni úplný, ještě připomenu, že místní Svaz zahrádkářů připravuje na 19. - 21. 9. 2020 Výstavu květin, ovoce a zeleniny. Co tomu říkáte? Pochybujete o tom, že je obec Dolní Roveň rájem pro život? Hezké dny bez velké vody všem!

Jaromír Pýcha, Dolní Roveň, 30. 8. 2020