Burza filantropie, jedinečná platforma na podporu prospěšných projektů neziskových organizací v Pardubickém kraji, se v roce 2020 uskutečnila i přes koronavirovou epidemii. Proběhla ve čtyřech okresech kraje. Finanční i jinou podporu od donátorů v hodnotě přes 1,5 milionu korun získalo 36 prospěšných projektů.

Připravili jsme pro vás minisérii příběhů čtyř neziskovek, kterým účast na Burze filantropie v roce 2020 pomohla.

Jako první organizaci představíme Klub dárců krve Pardubického kraje. Ten se účastnil Burzy v Pardubicích poprvé a donátoři na jeho osvětovou kampaň přispěli částkou 55 tisíc korun.

Smysl projektu je cíleně a jasně prezentovat bezpříspěvkové dárcovství krve a krevních derivátů ruku v ruce s osvětou pro stávající a především nové dárce. Ti často nemají o darování krve téměř žádné informace, nebo velmi mylné. Více o projektu, vzniku samotného klubu a jeho činnosti řekla jeho předsedkyně Hana Mojžíšová Hájková.

Jak se zrodila myšlenka projektu? Co bylo motivem k jeho sepsání a přihlášení do Burzy filantropie?

Dárci jsou oba moji rodiče a já jsem je častokrát na jejich odběry doprovázela. Sama jsem se dárcem krve stala tak nějak automaticky, čerstvě po mých 18. narozeninách. Přišlo mi to úplně přirozené – je mi 18, udělám si řidičák na auto a taky začnu chodit darovat krev. Postupem času jsem čím dál víc cítila nutnost udělat pro dárce něco navíc. Vstoupila jsem do Českého červeného kříže a podporovala dárce jako dobrovolník. Celá léta jsem svým přátelům vyvracela mýty o darování krve, vysvětlovala jim výhody, a spousty z nich k dárcovství přivedla. Ale až v roce 2020 přišel ten správný čas a já jsem všechny svoje sny zhmotnila – založila jsem oficiální klub. V té době byla pozvánka na Burzu filantropie první velkou šancí, jak klub prezentovat a já jsem dnes moc ráda, že jsem ji využila.

Bylo těžké se připravit na prezentaci a obhájit tak svůj projekt?

Jelikož jsme klub vzkřísili z popela a dali mu právní formu teprve v březnu 2020, pozvánka na Burzu filantropie, která se konala v červnu, nás velice potěšila. Ač rychlá, ale kvalitní příprava měla za výsledek vysokou úspěšnost našeho projektu. Donátory náš projekt zaujal a spolupracujeme i nadále. Musím se přiznat, že nejsem zkušený rétor, a tak určitá tréma moji prezentaci ovlivnila. Ale je to podobné jako první darování krve – máte obavy do té doby, než uděláte první krok. Pak těch 10 minut na křesle na transfuzní stanici nebo u mikrofonu před donátory a publikem uteče jako 10 vteřin. Zjistíte, že kolem vás jsou také „jen“ lidé, a ani se nenadějete a máte to za sebou.



Co vše jste mohli díky finanční podpoře donátorů realizovat?

Mám obrovskou radost, že se nám díky získaným finančním prostředkům od donátorů podařilo odstartovat velkou informační kampaň. Díky té jsme mohli bezpříspěvkové dárcovství krve v nemocnicích více přiblížit širší veřejnosti. Ta se napříč Pardubickým krajem dozvěděla, jak a kde mohou lidé krev či plazmu darovat, jak se na odběr připravit a co přesně je na transfuzní stanici čeká. Zbytek financí jsme využili na samotný provoz klubu.

V čem informační kampaň spočívala? Přes jaká média se uskutečnila? Kde byla k vidění?

K vidění byly letáky, světelné vitríny na autobusových zastávkách nebo brožury ve vlacích. Náš spot na podporu nových bezpříspěvkových dárců krve se vysílal i ve vozidlech MHD v Pardubicích a také byl promítán v autokině na pardubickém závodišti před začátkem filmu.

Pocítili jste vyšší zájem o dárcovství krve, když se kampaň uskutečnila?

Během loňského roku se nám jich podařilo získat hned několik desítek. Některé z nich jsme na transfuzní stanici doprovodili a celým procesem odběru úspěšně provedli osobně. Dnes již chodí krev i plazmu darovat sami. Jsou z nich stálí pravidelní dárci, což nás naplňuje obrovskou radostí a pýchou. Zároveň je to odměna za naši práci a motivace pro další činnost klubu. Díky těm skutečným lidem a příběhům vidíme, že naše činnost má smysl.

Co Vám kromě podpory donátorů přinesla Burza filantropie dalšího? Změna vůči přístupu veřejnosti k dárcovství? Další aktivity spolku?

Jak už jsem zmínila, s některými donátory spolupracujeme i na dalších prospěšných projektech, ale především mě moc těší, že jsme se dostali do podvědomí široké veřejnosti. Lidé již vědí, že tady klub funguje, a především kde a jak dárce podporujeme. Také se povedlo rozjet nové webové stránky www.klubdarcukrve.cz. Na nich se zájemci o darování krve dozví veškeré informace o dárcovství a o výhodách členství v klubu. Mohou se zde rovnou zaregistrovat. Registrací získají aktuální informace o činnosti spolku. Zároveň intenzivně pracujeme na získávání různých benefitů, kterými chceme naše dárce nejen odměňovat, ale i motivovat. To se nám za podpory místních firem i živnostníků daří.

Další z našich činností je i přímá podpora preventivních akcí zdravotní a sociální tématiky. Jelikož nám dárců ze zdravotních důvodů kvůli koronavirové pandemii ubývá, připravujeme neustále nové kampaně na podporu náboru nových dárců krve či plazmy, kterých je nyní extrémně potřeba. Předpokládám, že díky lidské solidaritě najdeme nové bezpříspěvkové dárce, kteří nemíří jen do komerčních zařízení.

Hlásí se opravdu hodně prvodárců. Pokud alespoň jeden z nich dojde až do odběrové místnosti a daruje zde svých 450 ml krve nebo plazmy, má naše úsilí smysl, protože on právě pomohl zachránit další lidský život.



Příběh Davida (30) prvodárce krve z Pardubic

Dárcem jsem se chtěl stát pro to, abych svou darovanou krví mohl pomáhat ostatním. Prvním impulsem bylo mé okolí. Pár mých přátel chodí pravidelně darovat krev i krevní plazmu. Přidal jsem se do komunity dárců a teď chodíme společně. Dárcovství krve mi přináší zejména dobrý pocit, že ta chvíle strávená v nemocnici může někomu pomoct. Nikdo z nás nevíme, kdy budeme krev či plazmu potřebovat sami nebo někdo z našich blízkých. Rodina mě v dárcovství podporuje. Vypadá to, že se také brzy přidá mezi krevní dárce.

První darování je specifičtější o registrační formulář. Také jsem měl konzultaci s paní doktorkou ohledně mé současné medikace na vysoký krevní tlak, a zda i přes to můžu být vhodným dárcem. Odběru jsem se nebál, protože v Klubu dárců mi vysvětlili, že se musím zdravě nasnídat a jak jednoduše celá procedura probíhá. Samotný akt dárcovství trvá jen několik minut.

Pokud se i Vy chcete stát dárcem krve, nebo podpořit činnost klubu, klikněte na www.klubdarcukrve.cz, nebo se podívejte na krátký videospot o dárcovství.

Burza filantropie pokračuje i v roce 2021. Projekty neziskových organizací pomáhají zlepšovat prostředí a podmínky života ve městech, obcích i komunitách. To vše se děje cestou velmi transparentní spolupráce neziskovek, veřejné správy a podnikatelského sektoru. Výsledky hovoří za vše. Za desetiletou dobu působení Burzy filantropie v Pardubickém kraji podpořili donátoři celkem 355 prospěšných projektů částkou přes 12 milionu korun.

V pořadí 45. Burza filantropie odstartuje v pondělí 21. června v Pardubicích a hned ve středu 23. června ji bude následovat chrudimská Burza. Přihlašování projektů do těchto okresů už proběhlo. Celkem jsme obdrželi od neziskovek 36 projektových záměrů. V okresech Svitavy a Ústí nad Orlicí mohou své prospěšné projekty přihlašovat místní neziskové organizace až do 24. května pomocí elektronického formuláře. Burzu filantropie pořádá od roku 2011 Koalice nevládek Pardubicka ve spolupráci s Pardubickým krajem.

Marta Lindušková