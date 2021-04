Pavel Šmíd se narodil roku 1952 v Pardubicích. Po absolvování SVVŠ studoval na pedagogické fakultě v Hradci Králové, odkud byl na příkaz Státní bezpečnosti vyloučen těsně před jejím dokončením. Od roku 1976 do prosince 1989 pracoval v různých dělnických a technických profesích. Přerušená studia dokončil v roce 1990. S jeho literárním dílem se před rokem 1989 mohli čtenáři setkat jen na stránkách samizdatu nebo exilových periodik (Listy – Čtení na léto, Obsah, Bedna).

V devadesátých letech založil vlastní vydavatelství Theo. Vydával prózu, poezii a sedm sborníků současné české poezie 7edm. V letech 1993–2009 byl šéfredaktorem revue České republiky Welcome to the Heart of Europe a spolupracoval také s prezidentskou kanceláří Václava Havla.

V loňském roce vyšel v nakladatelství Cherm soubor jeho povídek Ať žije daur!

Jako fotograf samostatně vystavoval od roku 1998, kromě České republiky i v Polsku, Německu, Anglii, Francii, USA nebo Japonsku.

Pavel Šmíd procestoval téměř celý svět. Kromě Evropy byl v Austrálii, v Japonsku, v mnoha zemích Jižní Ameriky, několikrát v USA. Na svých fotografiích dokumentoval ale stále jeden lidský příběh. A „Jeden svět “ nazval i svou fotografickou esej. Zůstal však přesto celoživotně spjat s Pardubicemi. Odchází tak mnohým z nás blízký přítel a s ním i část naší historické paměti.

Poslední rozloučení s Pavlem Šmídem bude v úzkém rodinném kruhu. Rozloučení s přáteli je zatím odloženo na příznivější čas.

Jan Adamec

Ve středu 24. března 2021 se uzavřela životní pouť vydavatele, fotografa a prozaika Pavla Šmída.Zdroj: rodina