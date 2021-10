Úchvatný je už samotný vstup do zámecké haly. Ohromí naše smysly. V přízemí si můžeme prohlédnout zrestaurovanou kapli a v současné době zde je výstava K. H. Borovského, protože letos v říjnu uplyne 200 let od jeho narození.

Zámek byl ve špatném stavu, takže uvést jej do současné podoby dalo hodně námahy a úsilí. Dnes je zámek již zrestaurován a opraven.

R. 2018 pan Macháček Rieger zámek otevřel veřejnosti. Vybudoval zde památník svých významných předků, Františka Ladislava Riegra a Františka Palackého. A to v roce 200. výročí narození F. L. Riegra a 220 let výročí narození F. Palackého.

R. 1897 byl císařem povýšen do šlechtického stavu, stal se baronem.

Jeho dcera Marie Palacká, velká filantropka, se celý život věnovala charitě a byla nazývána českou matkou Terezou .R.1853 se provdala za vlastence a spolupracovníka Palackého Františka Ladislava Riegera /1818-1903/. Rieger byl jeden z nejvýznamnějších českých politiků, nazývaný Vůdcem národa, spoluzakladatel Národní /Staročeské/ strany. Pocházel z rodiny mlynáře v Semilech a r. 1848 se zapojil do veřejného života.

František Palacký /1798-1876/-narodil se v Hodslavicích v malé chaloupce. Z počátku se zabýval šlechtickými rodokmeny a jezdil po archivech v celé Evropě. Vytěžil tak prameny k českým dějinám. Byl to významný historik, politik, organizátor kulturního a vědeckého života, spolupracovník Josefa Jungmanna a Josefa Dobrovského, známý ve vlasteneckých kruzích. Jeho stěžejní dílo jsou pětisvazkové Dějiny národu českého v Čechách a v Moravě. První díl vyšel r. 1848.

Fr. L. Rieger zámek koupil r. 1862 od Auerspergů a na čtyřicet let se stal jeho sídlem.

Patřil totiž významnému politikovi 19. stol. Františku Ladislavu Riegrovi a 14 posledních let svého života zde strávil jeho tchán František Palacký.

