Soutěžní porota vybrala na konci října ze šestačtyřiceti zaslaných portfolií devět účastníků. Přidají se ke třem už dřív osloveným. „Se Správou železnic jsme se dohodli, že přímo oslovíme tři experty, kteří mají zkušenosti s velkými dopravními stavbami. Jsou to tvůrci nádraží ve Vídni, Rotterdamu a Berlíně. Všichni svou účast potvrdili. Laťka je nastavená opravdu vysoko a skýtá naději, že Brno bude mít nejmodernější nádraží v Evropě,“ uvedla brněnská primátorka Markéta Vaňková.

Ze zaslaných portfolií vybírala porota ve třech kolech. „Při hodnocení předložených žádostí postupovala podle soutěžních podmínek a hodnotila portfolia referenčních prací podle míry naplnění kritéria celková urbanisticko-architektonická kvalita návrhu včetně dopravního řešení,“ přiblížil náměstek primátorky Petr Hladík.

Finalisty vyberou v březnu

Návrhy dvanácti soutěžích porota posoudí podle soutěžních podmínek na hodnotícím zasedání 4. a 5. března příštího roku. Do další fáze vybere čtyři účastníky, kteří návrhy rozpracují do větších detailů. Finální projekty porota vyhodnotí v červnu příštího roku, kdy vybere vítěze a určí pořadí na dalších třech místech. Vítězný tým se následně zapojí do zpracování projektové dokumentace.

Autorské týmy předloží návrhy komplexního řešení oblasti u řeky Svratky jižně od centra města. Zahrnou do nich budovu nádraží včetně podoby nástupišť, veřejná prostranství a objekty okolo pro administrativu, bydlení a veřejnou vybavenost. V návrhu musí řešit i podobu a polohu autobusového nádraží, přestupní terminál hromadné dopravy či stezky pro pěší.

Mezinárodní dvoufázovou užší soutěž na podobu nádraží vyhlásila 31. srpna kancelář městského architekta. Za zhruba měsíc a půl ji přišlo sedmačtyřicet portfolií, dvě z nich byla totožná.

Vybrané architektonické kanceláře:

a. předem vybrané zadavatelem

1) Albert Wimmer ZT-GmbH;

2) Benthem Crouwel Architects (Benthem Crouwel International B.V.);

3) gmp International GmbH;

b. vybrané soutěžní porotou

4) Sdružení Pelčák a partner architekti – Müller Reimann Architekten;

5) ingenhoven architects GmbH, Architektonická kancelář Burian-Křivinka, architekti Koleček-Jura;

6) Grimshaw Architects LLP + AFRY CZ s.r.o.;

7) Snøhetta Architecture Landscape Architecture, PC.; Civitas, Inc; Thorton Tomasetti, Inc; 4ct s.r.o.;

8) DILLER SCOFIDIO + RENFRO, LLC;

9) OMA ME B.V.;

10) BIG – Bjarke Ingels Group + A8000 s.r.o.;

11) Marc Mimram Architecture & Associés;

12) MVSA Architects + JIKA-CZ s.r.o. + KCAP Architects &Planners.