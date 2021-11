Mezi veřejností se šíří varování před podomními prodejci, kteří v těchto dnech obcházejí domácnosti s nabídkami energií. Na jeden takový případ upozornila první listopadový pátek členka skupiny, které na sociální síti Facebook sdružuje obyvatele Mohelnice a okolí.

„Chodí tu slečna s dlouhými vlasy plus ještě jedna žena a mladík. Slečna se představila, že je přes plyn a že potřebuje mluvit s majitelem bytu. Vzpomínám, jak zde chodívali od Bohemia Energy pár let zpátky. Řekla jsem slečně, že to, co tady po domě dělá, je zakázáno, a že si může být jistá, že zde kvůli těmto věcem už byla několikrát policie. Nejdříve se snažila vymlouvat, já už se s ní nebavila. Během minuty a půl byli z domu pryč,“ uvedla ve skupině jedna z jejích členek.

„Po tom, co se děje zrovna teď s Bohemia Energy, jsou stále tyto obchůzky beztrestné?“ ptala se.

Problémy ohledně krachu dodavatele energií mohou v Olomouckém kraji řešit tisíce až desetitisíce lidí. Pomoc jim nabízí například nezisková organizace Člověk v tísni. „Rozhodně se kvůli tomu na nás lidé obrací. V tuto chvíli jim můžeme dát rady a informace, jak postupovat,“ řekl ředitel olomoucké krajské pobočky Člověka v tísni Michal Láš.

Lidem jeho kolegové radí, ať co nejdříve přestoupí k jinému dodavateli. Také ať počkají na vyúčtování od stávajícího dodavatele a pokud jim účet významně zasáhne do rodinných financí, mohou požádat o mimořádnou okamžitou pomoc.

„Pokud se tak stane už na základě toho, že nějakou z těch šíleně vysokých záloh zaplatili, je možné o mimořádnou okamžitou pomoc žádat i teď, byť je třeba účel trochu jiný. Tím, že zaplatili tak vysoké zálohy, nemají třeba na nájem. Mimořádnou okamžitou pomoc je možné žádat i na nájem,“ doplňuje s tím, že lidé by si měli dávat pozor na takzvané energošmejdy.

Domácnostem pomůže i kraj

Organizace v Olomouckém kraji provozuje kontaktní centra v Olomouci, Prostějově, Přerově, Hranicích a Jeseníku. Tam mohou v případě potřeby lidé pracovníky kontaktovat. To je možné i telefonicky.

„V tuto chvíli toho není moc, co by se dalo dělat. Někomu stačí informace po telefonu, pokud se někdo necítí o mimořádnou okamžitou pomoc požádat nebo si není jistý, jak by při žádosti dopadl, můžeme tyto lidi doprovodit,“ dodal Michal Láš.

Pomoc pro klienty padlých dodavatelů energií připravuje i Olomoucký kraj.

„S odborem strategického rozvoje, který má oddělení energetiky, jsme se dohodli, že si to vezme ve spolupráci s naším odborem sociálních věcí na starost. Budeme v horizontu několika dnů zřizovat informační linku. Chystáme také spolupráci s krajskou radou seniorů, která má své poradenské místo. Tam bychom chtěli kapacity těchto lidí také nabídnout. Co zachytí v poradně seniorů a bude se týkat energetiky a této krize, budou přesměrovávat na naši infolinku,“ řekl náměstek hejtmana Olomouckého kraje Ivo Slavotínek.