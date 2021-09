Do mapování stavu reklamy se zapojila také Kancelář architekta města Brna. Majitelé obchodů a provozovatelé venkovní propagace se v městské části Brno-střed musí řídit speciálním manuálem z roku 2018. „Díky manuálu se na území městské části povedlo nejen do jisté míry regulovat reklamu ve veřejném prostoru, ale také zrekonstruovat několik výkladů, které požadavkům odpovídají,“ konstatoval vedoucí oddělení Projektů veřejného prostoru a soutěže Michal Doležel.

Posouzení, zda jsou propagační materiály součástí nevhodné reklamy nebo nikoliv, je však mnohdy takřka nemožné. „Neumím si představit, jak by úředník rozhodoval, která reklama produktu a služeb už je či není vizuálním smogem. Nejlepší by byla inspirace ze zahraničí. Ideálně v západních zemích, kde je toto téma odzkoušené v praxi,“ reagovala generální ředitelka Asociace malých a středních podniků a živnostníků Eva Svobodová.

Do konce roku zmizí z ulic ve středu města téměř stovka reklam, vizuální smog chtějí omezit také v prostorách kolem hlavního nádraží. „Všechna omezení jsou akorát způsobem, jak nás víc kontrolovat,“ stěžovala si v pondělí mladá podnikatelka Alžběta Karnethová.

Z centra Brna zmizí do konce roku téměř stovka nežádoucích reklam. Vizuálním smogem se chce vedení města později zabývat také okolo hlavního nádraží. | Foto: Deník/Karolína Stárková

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.